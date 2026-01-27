Primera Catalana
El Figueres frega la gesta, però tasta la crueltat davant del líder
L'equip perd en l'últim minut tot i fer patir l'Hospitalet
El Figueres va tenir a tocar l’oportunitat de tombar el líder, l’Hospitalet, contra tot pronòstic. L’equip entrenat per Pau Téllez va fer un dels millors partits de la temporada davant un equip contra qui havia caigut golejat a la primera volta, però va acabar marxant de Vilatenim amb la butxaca buida per culpa de la falta d’eficàcia i un gol en el temps afegit de les visitants.
La Unió va aconseguir reduir el potencial ofensiu de l’Hospitalet durant bona part del partit. Les líders no van apropar-se amb perill real fins ben entrada la segona part i el Figueres, que aguantava bé, va respondre amb un gol anul·lat i més d’una ocasió flagrant. Tot plegat feia olorar la sorpresa, però l’equip va viure un final cruel amb un gol de córner en contra en el 93’ que va deixar el 0 a 1 definitiu.
Les figuerenques són ara setenes, empatades a vint punts amb el Cerdanyola, però lluny de la zona noble de la taula. El pròxim partit el jugaran dissabte a les tres al camp del Vic Riuprimer, dotzè a la lliga.
