Primera Catalana
L’Adepaf Txots completa la jornada ideal per escapar-se en el lideratge
Guanya el Farners, equip de la zona alta, i ja té dues victòries de marge
La dotzena victòria consecutiva i la combinació de resultats negatius dels seus principals perseguidors han permès que l’Adepaf Txots comenci la segona volta amb una jornada gairebé immillorable. L’equip de Marc Delemus va guanyar, diumenge, amb solvència contra un dels equips de dalt, el Farners, per 85 a 75.
El xoc entre altempordanesos i selvatans va tenir una gran igualtat i l’Adepaf Txots no va tenir l’oportunitat d’escapar-se en el marcador en cap moment. Els figuerencs, això sí, van saber trobar la seva versió més fiable a les acaballes per mantenir una nova victòria que, sumada a la inesperada derrota del Palamós a Arbúcies, eixampla la diferència en el lideratge. L’Adepaf Txots té dues victòries més que el segon, el Cabrera, i visitarà Palamós el dissabte en un duel que pot acostar-lo encara més a l’ascens.
