Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Plans cap de setmanaAlbera energia solarDiscriminació lingüistica FigueresKamikaza la Jonquera
instagramlinkedin

Primera Catalana

La Unió torna amb un punt escàs del duel de zona baixa amb el Premià de Mar

Ferran López, autor d'un doblet, evita en el 93' una derrota que hauria deixat el Figueres penúltim

Celebració d'un gol de la Unió en un partit d'aquesta temporada.

Celebració d'un gol de la Unió en un partit d'aquesta temporada. / UEF

Roger Illa

Roger Illa

Premià de Mar

El Figueres va fer curt, de nou, contra un dels rivals de la part més baixa de Primera Catalana. L’intercanvi de cops al camp del Premià, penúltim classificat de la lliga, va resoldre’s amb un 3 a 3 final. El gol sobre la botzina de Ferran López va evitar una victòria maresmenca que hauria deixat la Unió en una situació encara més crítica.

Santi Rodríguez va fer el primer del partit en el minut 27 i va posar les coses de cara pels de Jordi Grabulosa. El Figueres va tenir una ocasió clara just després, però va acabar en res i va ser el Premià qui va posar l’empat en el pitjor moment, just abans del descans. En el 60’ el Premià es va posar per davant i Ferran López va firmar el 2 a 2 just a continuació. En el 71’ els locals van tornar a marcar per fer el tercer, però quan semblava que el marcador no es mouria més, Ferri, amb el seu doblet particular, va salvar un punt.

Notícies relacionades

La Unió continua en posicions de descens i és quarta per la cua, si bé el Sant Jaume de Llierca, que està just per sota, té un partit menys. El pròxim compromís unionista és un derbi empordanès a casa, dissabte vinent a les quatre, contra el Torroella.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Comerciants d’Empuriabrava alerten que el centre “està mort” a l'hivern i reclamen més ajudes i promoció
  2. El ministre de Transports constata que Rodalies està “seriosament afectat” per la gran “destrossa meteorològica”
  3. Discriminació lingüística en una botiga de Figueres: “No demanava cap privilegi, només ser atesa en la llengua oficial i pròpia del país”
  4. Renfe argumenta que la situació ha evolucionat des de la matinada i per això s’ofereix un servei parcial
  5. El jutjat admet un contracte firmat per Laporta amb la inversora que l’acusa d’estafar-li 100.000 euros
  6. “Quan tenia divuit anys li hauria dit a un psicòleg esportiu que em deixés tranquil”
  7. EN IMATGES | El pantà de Darnius-Boadella, ple a vessar aquest dilluns
  8. L'home mort en caure per un desnivell a l'Alta Garrotxa és Joan Pineda, artesà del boix vinculat a Cadaqués

La Unió torna amb un punt escàs del duel de zona baixa amb el Premià de Mar

La Unió torna amb un punt escàs del duel de zona baixa amb el Premià de Mar

Els testimonis afirmen que el kamikaze de la Jonquera circulava "molt ràpid" anant contra direcció abans del xoc mortal

Els testimonis afirmen que el kamikaze de la Jonquera circulava "molt ràpid" anant contra direcció abans del xoc mortal

Fisersa selecciona 1 operari/ària 1a d'enllumenat públic

Fisersa selecciona 1 operari/ària 1a d'enllumenat públic

Fisersa selecciona tècnic/a de recursos humans

Fisersa selecciona tècnic/a de recursos humans

Una fissura en la línia de l’AVE Madrid-Figueres limita la velocitat a 80 quilòmetres per hora en un tram a Tarragona

Una fissura en la línia de l’AVE Madrid-Figueres limita la velocitat a 80 quilòmetres per hora en un tram a Tarragona

Interrompuda la circulació entre Caldes de Malavella i Girona per un possible despreniment sobre la via

Interrompuda la circulació entre Caldes de Malavella i Girona per un possible despreniment sobre la via

Puente no descarta un atac cibernètic al centre de tràfic d’Adif que ha caigut dues vegades i ha provocat el caos de Rodalies aquest dilluns

Puente no descarta un atac cibernètic al centre de tràfic d’Adif que ha caigut dues vegades i ha provocat el caos de Rodalies aquest dilluns

Moeve Futbol Zone 1x10: anàlisi, debat i connexió amb l’actualitat del futbol espanyol

Moeve Futbol Zone 1x10: anàlisi, debat i connexió amb l’actualitat del futbol espanyol
Tracking Pixel Contents