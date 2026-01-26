Primera Catalana
La Unió torna amb un punt escàs del duel de zona baixa amb el Premià de Mar
Ferran López, autor d'un doblet, evita en el 93' una derrota que hauria deixat el Figueres penúltim
El Figueres va fer curt, de nou, contra un dels rivals de la part més baixa de Primera Catalana. L’intercanvi de cops al camp del Premià, penúltim classificat de la lliga, va resoldre’s amb un 3 a 3 final. El gol sobre la botzina de Ferran López va evitar una victòria maresmenca que hauria deixat la Unió en una situació encara més crítica.
Santi Rodríguez va fer el primer del partit en el minut 27 i va posar les coses de cara pels de Jordi Grabulosa. El Figueres va tenir una ocasió clara just després, però va acabar en res i va ser el Premià qui va posar l’empat en el pitjor moment, just abans del descans. En el 60’ el Premià es va posar per davant i Ferran López va firmar el 2 a 2 just a continuació. En el 71’ els locals van tornar a marcar per fer el tercer, però quan semblava que el marcador no es mouria més, Ferri, amb el seu doblet particular, va salvar un punt.
La Unió continua en posicions de descens i és quarta per la cua, si bé el Sant Jaume de Llierca, que està just per sota, té un partit menys. El pròxim compromís unionista és un derbi empordanès a casa, dissabte vinent a les quatre, contra el Torroella.
- Comerciants d’Empuriabrava alerten que el centre “està mort” a l'hivern i reclamen més ajudes i promoció
- El ministre de Transports constata que Rodalies està “seriosament afectat” per la gran “destrossa meteorològica”
- Discriminació lingüística en una botiga de Figueres: “No demanava cap privilegi, només ser atesa en la llengua oficial i pròpia del país”
- Renfe argumenta que la situació ha evolucionat des de la matinada i per això s’ofereix un servei parcial
- El jutjat admet un contracte firmat per Laporta amb la inversora que l’acusa d’estafar-li 100.000 euros
- “Quan tenia divuit anys li hauria dit a un psicòleg esportiu que em deixés tranquil”
- EN IMATGES | El pantà de Darnius-Boadella, ple a vessar aquest dilluns
- L'home mort en caure per un desnivell a l'Alta Garrotxa és Joan Pineda, artesà del boix vinculat a Cadaqués