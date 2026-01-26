Tercera RFEF
El Peralada goleja el líder amb deu minuts de furor per acostar-se més que mai al play-off
Guanya el Cornellà per 3 a 0 amb gols de Llorenç Busquets, Dani Gómez i Biel Carreras
Acabi com acabi la temporada, el Cornellà no acabarà l'any amb bon record dels seus enfrontaments contra el Peralada. Els xampanyers van guanyar per segon cop, diumenge, contra l'equip que arribava com a líder de Tercera. Si a la primera volta ho havia fet per 1 a 2 i a domicili, aquest cop el Peralada va golejar els verds amb deu minuts de somni durant el primer quart d'hora de la segona part (3-0). Ara, són a tocar de la promoció d'ascens.
Els d'Àlex Marsal van ser millors que el Cornellà. Envalentits per l'empat de la jornada anterior contra l'altre principal favorit per l'ascens directe, el Badalona, els xampanyers van sortir al Municipal amb la convicció que podien tornar a sorprendre el líder. En la primera part van tenir diverses arribades clares, però va ser en la sortida del segon temps que el Peralada va dinamitar el partit. Els tres gols de la victòria van fer-se en menys de deu minuts, entre el 53' i el 62'. Un inspirat Llorenç Busquets va fer el primer, just després va doblar l'avantatge Dani Gómez i Biel Carreras, també en un gran estat de gràcia, va sentenciar amb un golàs. El Peralada, ja amb el resultat molt favorable, no va patir per aguantar la victòria i fins i tot en va tenir de clares que haurien pogut engrandir la ferida.
Més enllà de l'afegitó anímic que suposa el 3-0 davant el líder, els tres punts tenen un impacte real en les aspiracions del Peralada d'esmunyir-se en el play-off. Amb la derrota de l'Escala i els empats del Vilanova i l'Hospitalet, els blanc-i-verds tenen la cinquena plaça a dos punts i la quarta a tres. El pròxim partit dels altempordanesos serà ben exigent: visitaran el camp del San Cristóbal, l'equip que tenen just per sota a la taula, diumenge a dos quarts d'una del migdia.
