Cada dilluns a les 20:00 hores
Moeve Futbol Zone 1x10: anàlisi, debat i connexió amb l’actualitat del futbol espanyol
La jornada 21 de la Lliga EA Sports serà l’eix del nou programa de Moeve Futbol Zone, que s’emet avui a les 20:00 hores. Un espai que tornarà a combinar anàlisi, tertúlia i connexió directa amb l’actualitat del futbol estatal, des de la Primera Divisió fins al futbol femení i l’esport inclusiu.
El programa arrencarà amb l’editorial de Carlos Monfort, que servirà per contextualitzar una jornada marcada per la igualtat a la classificació i per partits que comencen a definir dinàmiques de cara al tram decisiu de la temporada.
A continuació, Xavi Espinosa s’encarregarà de la secció de Titulars, amb un repàs als resultats, la classificació i el calendari de les principals competicions: LaLiga EA Sports, LaLiga F Moeve i LaLiga Hypermotion.
Moeve Fútbol Zone
El programa es pot veure a totes les capçaleres digitals de Prensa Ibérica i a les xarxes socials oficials de SPORT, on els aficionats podran participar mitjançant enquestes, comentaris i seccions interactives.
El bloc central estarà protagonitzat per la tertúlia, amb la participació dels periodistes Jaume Naveira i Alejandro Segura, que debatran a fons tot el que deixi la jornada 21 de la LaLiga EA Sports.
Un dels moments destacats arribarà amb la Connexió Prensa Ibérica, que connectarà en directe amb Vigo. Juan Carlos Álvarez analitzarà la situació esportiva del Celta de Vigo i les sensacions que deixa el partit davant la Reial Societat.
El futbol femení tindrà el seu espai amb la secció LaLiga F Moeve. Juntament amb Maria Tikas, el programa repassarà el més rellevant de la jornada 17 de la competició. La LaLiga Hypermotion arribarà de la mà de Mario Jiménez, que analitzarà com s’ha desenvolupat la jornada 23 a la Segona Divisió i tancarà el bloc amb la secció habitual del semàfor.
El compromís social tornarà a ser present a Futbol per a tothom. Claudia Espinosa farà la prèvia de la segona fase del torneig LaLiga Genuine Moeve, que se celebrarà el cap de setmana vinent a Cadis.
Abans del comiat, el programa posarà el focus en la conversa digital amb la secció de Xarxes socials, on Joaco Soneira repassarà els vídeos i les imatges més comentades del cap de setmana. El programa es tancarà amb el comiat final, posant el punt final a una nova edició de Moeve Futbol Zone, que es podrà veure avui a les 20:00 hores a les capçaleres digitals de Prensa Ibérica i als canals socials de SPORT.
Amb un menú variat i una mirada que busca anar més enllà del titular, Moeve Futbol Zone afronta la seva darrera entrega amb la mateixa premissa de sempre: explicar el futbol espanyol des de dins, amb veus que el viuen de veritat.
- Comerciants d’Empuriabrava alerten que el centre “està mort” a l'hivern i reclamen més ajudes i promoció
- El ministre de Transports constata que Rodalies està “seriosament afectat” per la gran “destrossa meteorològica”
- Discriminació lingüística en una botiga de Figueres: “No demanava cap privilegi, només ser atesa en la llengua oficial i pròpia del país”
- Renfe argumenta que la situació ha evolucionat des de la matinada i per això s’ofereix un servei parcial
- El jutjat admet un contracte firmat per Laporta amb la inversora que l’acusa d’estafar-li 100.000 euros
- “Quan tenia divuit anys li hauria dit a un psicòleg esportiu que em deixés tranquil”
- L'home mort en caure per un desnivell a l'Alta Garrotxa és Joan Pineda, artesà del boix vinculat a Cadaqués
- Alerta per un nou front que deixarà nevades al Pirineu i vent de més de 70 km/h a tot Catalunya