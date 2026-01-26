Tercera RFEF
Derrota tacada per la polèmica de l'Escala contra l'Europa B (3-1)
Els anxovers acaben amb nou en un partit que els barcelonins remunten amb un penal dubtós
L'Escala va veure del tot frenades les seves aspiracions de reenganxar-se a la cursa pel lideratge per culpa d'una derrota contra l'Europa B (3-1). Els barcelonins van remuntar el gol inicial dels escalencs gràcies a dos penals i van rematar el partit en els minuts finals.
La primera part va acabar amb 0 a 0 en el marcador i el partit va posar-se de cara just en l'inici de la segona meitat. Guillem Cardelús, jugador de l'Europa B, va marcar-se en pròpia després d'una centrada lateral escalenca. L'alegria anxovera va durar molt poc, ja que l'Europa B va empatar de penal i a peus de Marc Anglès uns cinc minuts més tard, en el 53'. Va ser cap al minut 60 quan va haver-hi la jugada polèmica que va canviar el partit. L'àrbitra va assenyalar penal en una acció entre Jona i Marc Anglès en la qual el porter gironí va arribar abans. Tot i tocar clarament la pilota, es va decidir que hi hauria una pena màxima que Aiman va transformar. El davanter europeista va celebrar davant el porter de l'Escala i el va fer caure. La jugada es va resoldre amb doble groga per Jona i per Aiman, i va deixar el partit amb deu contra deu. Èric Compte va fer el 3-1 definitiu en el 84' i Sanku va veure una altra vermella, deixant l'Escala amb nou homes en els minuts finals.
Les dues expulsions arriben en un moment especialment delicat per l'Escala, ja que la setmana vinent visita el Nou Miramar un dels peixos grossos de Tercera, el Manresa (diumenge a les dotze). Només tres punts separen l'Escala, ara sisè, dels del Bages, tercers. Els de David Gurillo hauran de sobreviure sense Jona a la porteria en la cerca d'una victòria que els recol·locaria de nou en les posicions més privilegiades de la lliga. Els anxovers, això sí, tindran a la plantilla el central Ricard Pulido i el carriler Iker Nova, fitxatges anunciats durant la setmana passada que ja van debutar amb la blau-i-grana al Nou Sardenya.
