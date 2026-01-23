Futbol
Ter Stegen: "El comiat del Barça ha sigut molt dur"
El porter ja està llest per debutar amb el Girona, on l’han rebut amb els braços oberts. "És un autèntic luxe per al club", va valorar el president.
Joan Domènech
"És el meu objectiu i la decisió és del míster". Marc-André ter Stegen espera debutar amb el Girona en la pròxima jornada, contra el Getafe dilluns que ve a Montilivi. Té temps de sobra per adquirir les instruccions bàsiques que regeixen l’equip, algunes de molt diferents de les que gestionava quan defensava la porteria del Barça. Té encara tres entrenaments per davant, malgrat que ja ha pogut treballar dues vegades amb els seus nous companys abans de la presentació oficial d'aquest dijous.
Una presentació que el president del Girona, Delfí Geli, i el secretari tècnic, Quique Cárcel, van qualificar d’"autèntic luxe" per a un equip que ha superat els pitjors moments quan bracejava a les aigües del descens. El patiment no ha acabat, tot i que les tres victòries en els últims quatre partits han reduït l’angoixa que planejava a Montilivi. "La incorporació de Marc representa l’esperit de voler créixer com a club, ser millors i mantenir-nos en l’elit del futbol nacional", va dir Geli poc abans que Cárcel agraís les facilitats del Barça i del porter alemany per arribar a un acord. "Quan parlava amb Míchel m’agradava moltíssim el que sentia", va reconèixer Ter Stegen, revelant que l’operació ha anat madurant amb el temps. "M’ha encantat Míchel per la passió que té, es va enrotllar parlant amb mi", va fer broma.
Bona acollida
El porter va confessar que s’ha tret "les pedres de la motxilla" que sentia en deixar el Barça. Són 12 anys al Camp Nou que s’interrompen durant un semestre i que es reprendran la temporada vinent. "El comiat ha sigut molt dur, encara em costa parlar-ne", va comentar. El porter va agrair la "rebuda espectacular" que li han tributat a Girona. Entre ells, els porters, els competidors per situar-se sota els pals en cada jornada, i els veterans. "Stuani em va enviar ràpidament el catàleg de les multes, gràcies Stuani", va dir amb un somriure.
Ter Stegen va assegurar que la relació amb Joan Garcia i Wojciech Szczesny era "molt bona, molt sana, tot i que vosaltres volíeu el contrari", retreia als periodistes de Girona, a qui no havia vist en la seva vida. "Ells –va al·ludir a Hansi Flick i als seus col·laboradors– van optar per Joan, que està fent un gran treball i el respecto al màxim".
