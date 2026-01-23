Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Tercera RFEF

Segona ració consecutiva de líder per al Peralada

Els xampanyers reben diumenge el Cornellà després de sorprendre l'anterior primer classificat, el Badalona

Partit entre el Peralada i el Tona de la primera volta.

Partit entre el Peralada i el Tona de la primera volta. / Biel Baró

Roger Illa

Roger Illa

Peralada

Per segona setmana consecutiva, el Peralada s'enfrontarà al líder de Tercera Federació. Si fa uns dies l'empat a Badalona (1-1) va fer baixar els escapulats de la primera plaça, aquest cap de setmana és l'equip que ho va aprofitar per posar-se al davant, el Cornellà, qui visitarà el Municipal de Peralada.

El partit es jugarà diumenge a dos quarts de cinc de la tarda. El Peralada, vuitè i cinc punts per sota del play-off, buscarà sorprendre un conjunt que no perd des de la cinquena jornada. El millor argument per a l'esperança el marca el precedent de la primera volta. Els xampanyers van aconseguir ser, en la segona jornada, l'únic equip juntament amb el Badalona que ha estat capaç de vèncer els d'Ignasi Senabre (1-2). Aquell dia Master Omar Kanteh va fer un doblet de gols. En aquesta dinovena jornada el gambià torna a la convocatòria d'Àlex Marsal després d'un partit de sanció.

TEMES

