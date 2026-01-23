Tercera RFEF
Segona ració consecutiva de líder per al Peralada
Els xampanyers reben diumenge el Cornellà després de sorprendre l'anterior primer classificat, el Badalona
Per segona setmana consecutiva, el Peralada s'enfrontarà al líder de Tercera Federació. Si fa uns dies l'empat a Badalona (1-1) va fer baixar els escapulats de la primera plaça, aquest cap de setmana és l'equip que ho va aprofitar per posar-se al davant, el Cornellà, qui visitarà el Municipal de Peralada.
El partit es jugarà diumenge a dos quarts de cinc de la tarda. El Peralada, vuitè i cinc punts per sota del play-off, buscarà sorprendre un conjunt que no perd des de la cinquena jornada. El millor argument per a l'esperança el marca el precedent de la primera volta. Els xampanyers van aconseguir ser, en la segona jornada, l'únic equip juntament amb el Badalona que ha estat capaç de vèncer els d'Ignasi Senabre (1-2). Aquell dia Master Omar Kanteh va fer un doblet de gols. En aquesta dinovena jornada el gambià torna a la convocatòria d'Àlex Marsal després d'un partit de sanció.
- Salvament Marítim rescata una barca de pesca de Roses a la deriva
- S'incendia per segon cop en menys d'un mes un pis del carrer Tapis de Figueres
- “No som policies, però estem per ajudar i la gent ho agraeix i se sent protegida”
- Reclamen 21 milions d’euros a Cadaqués pels terrenys del camp de futbol
- Llevantada a l’Alt Empordà: posen fora de perill una persona sense sostre a Castelló d’Empúries
- Empuriabrava insòlita: un cotxe amfibi com a reclam publicitari de la marina residencial als anys setanta
- Figueres aconsegueix estudis superiors de música impulsats per EUMES
- El pantà de Darnius-Boadella supera el 90%, el màxim des del 2020