Curses
La Marxa de la Sussissa celebra la desena edició amb recorregut sorpresa i un ponent de luxe
Oriol Antolí, corredor d'ultrafons, farà una xerrada dissabte i participarà a la cursa de diumenge
La Marxa de la Sussissa d'Espolla arriba aquest diumenge a la seva 10a edició, i ho farà amb diverses novetats destacades com un recorregut renovat i sorpresa. La cursa es disputarà el diumenge 25 de gener a les deu del matí, però el dia abans, el dissabte a la tarda, hi haurà l'altre plat fort de l'edició amb la xerrada "Backyard: Les curses sense fi" d'Oriol Antolí.
Aquesta ponència tindrà lloc a les sis de la tarda a La Fraternal d'Espolla. Antolí, corredor d'elit d'ultrafons, explicarà les seves fites -que inclouen, per exemple, córrer 103 hores consecutives. El terrassenc ha participat recentment en el Campionat del Món de Backyard ultra, una modalitat de llarga distància en la qual està especialitzat, i ha finalitzat en el setè lloc mundial. Oriol Antolí ha estat entrevistat recentment per l'EMPORDÀ. Pots llegir l'article en aquest enllaç.
Durant la mateixa tarda de dissabte, entre les cinc de la tarda i les nou del vespre, es podran recollir els dorsals per l'endemà a la mateixa ubicació. També hi haurà un pica-pica.
La cursa pròpiament dita se celebrarà diumenge a les 10 del matí. Hi haurà dues modalitats: la Clàssica (de 10km) i l'Especial dels 10 anys. La gran novetat d’aquest 2026 és la incorporació d'aquesta segona modalitat amb un recorregut especial i exclusiu creat expressament per commemorar l’aniversari. Es tracta d’un itinerari que afegeix entre 4 i 5 quilòmetres més i presenta un perfil molt més exigent, amb forts desnivells, pujades i baixades pronunciades.
El traçat es mantindrà en secret fins al mateix dia de la cursa, com a element de sorpresa per als participants. Aquest recorregut especial ha permès recuperar corriols antics que feia temps que no eren practicables, després d’una important feina de neteja i adequació, i passar per diversos punts d’interès patrimonial, com dòlmens i barraques de pedra seca, reforçant així la voluntat de posar en valor el territori i el seu entorn natural.
Les 600 inscripcions per a la Marxa de la Sussissa ja van exhaurir-se durant la setmana passada.
