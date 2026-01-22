Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Motor

Roses acull aquest dissabte la Gala de Premis anual de la Federació Catalana de Motociclisme

La jornada matinal deixarà centenars de premiats de diferents categories en funció del seu rendiment durant l'any 2025

La presentació de la gala, amb el regidor Miguel Muñoz, l'alcalde Josep M. Martínez i representants de la FCM.

La presentació de la gala, amb el regidor Miguel Muñoz, l'alcalde Josep M. Martínez i representants de la FCM. / AJ Roses

Redacció

Redacció

Roses

Roses serà aquest dissabte vinent la capital del motociclisme català. El Teatre Municipal acollirà la Gala de Premis del 2025 de la Federació Catalana de Motociclisme (FCM). La celebració de la gala a Roses s’emmarca en la voluntat de la FCM de descentralitzar aquest tipus d’actes i fer-los itinerants arreu del territori català. Les dues anteriors edicions, de fet, es van celebrar a Balaguer i Calafell. És la primera vegada que aquest esdeveniment arriba a la demarcació de Girona.

Els premis lliurats en l'edició del 2024.

Els premis lliurats en l'edició del 2024. / Ari Lucena

La jornada s’estructurarà en quatre blocs, en funció de les diferents especialitats esportives, amb els següents horaris:

  • 9:45 hores - Bloc 1: Enduro, Enduret, Resistència Terra, Enduro Country, Quadresistència.
  • 11:20 hores - Bloc 2: Motocròs Grans, Motocròs Nens, Motocròs Femení, Lliga Catalana, MX-E.
  • 12:20 hores - Bloc 3: Trial Open, Trial de Nens.
  • 13:20 hores - Bloc 4: Velocitat, Velocitat Clàssiques, Resistència Clàssiques, Promovelocitat, Supermotard.

A més del lliurament de premis als campions de la temporada, la gala també retrà homenatge als millors clubs organitzadors, als motoclubs que celebren enguany el seu cinquantè aniversari i inclourà, un any més, l’atorgament del Premi Legends, un dels reconeixements més emblemàtics de la Federació.

Des de l’Àrea d’esports de Roses, el regidor Miguel Muñoz ha valorat molt positivament l’elecció del municipi com a seu d’aquest esdeveniment esportiu de país, que "contribueix a reforçar el posicionament de Roses com a destinació preparada per acollir actes esportius de primer nivell al llarg de tot l’any".

