Motor
Roses acull aquest dissabte la Gala de Premis anual de la Federació Catalana de Motociclisme
La jornada matinal deixarà centenars de premiats de diferents categories en funció del seu rendiment durant l'any 2025
Roses serà aquest dissabte vinent la capital del motociclisme català. El Teatre Municipal acollirà la Gala de Premis del 2025 de la Federació Catalana de Motociclisme (FCM). La celebració de la gala a Roses s’emmarca en la voluntat de la FCM de descentralitzar aquest tipus d’actes i fer-los itinerants arreu del territori català. Les dues anteriors edicions, de fet, es van celebrar a Balaguer i Calafell. És la primera vegada que aquest esdeveniment arriba a la demarcació de Girona.
La jornada s’estructurarà en quatre blocs, en funció de les diferents especialitats esportives, amb els següents horaris:
- 9:45 hores - Bloc 1: Enduro, Enduret, Resistència Terra, Enduro Country, Quadresistència.
- 11:20 hores - Bloc 2: Motocròs Grans, Motocròs Nens, Motocròs Femení, Lliga Catalana, MX-E.
- 12:20 hores - Bloc 3: Trial Open, Trial de Nens.
- 13:20 hores - Bloc 4: Velocitat, Velocitat Clàssiques, Resistència Clàssiques, Promovelocitat, Supermotard.
A més del lliurament de premis als campions de la temporada, la gala també retrà homenatge als millors clubs organitzadors, als motoclubs que celebren enguany el seu cinquantè aniversari i inclourà, un any més, l’atorgament del Premi Legends, un dels reconeixements més emblemàtics de la Federació.
Des de l’Àrea d’esports de Roses, el regidor Miguel Muñoz ha valorat molt positivament l’elecció del municipi com a seu d’aquest esdeveniment esportiu de país, que "contribueix a reforçar el posicionament de Roses com a destinació preparada per acollir actes esportius de primer nivell al llarg de tot l’any".
