Primera Catalana
El Figueres torna amb un punt amb gust de poca cosa del partit ajornat a Granollers
Empata 2 a 2 gràcies a un gol en l'afegit de Zou, però no surt del descens
La Unió Esportiva Figueres va empatar in extremis, aquest dimecres al vespre, al camp del Granollers. L'equip entrenat per Jordi Grabulosa va fer el 2 a 2 definitiu en el minut 94 gràcies a un penal transformat per Zou. El punt, però, no serveix de cara a abandonar les últimes places.
La Unió visitava un equip en ratxa que no havia cedit cap punt des del novembre. Tot i les dinàmiques oposades d'uns i altres, el guió del partit va acompanyar els interessos unionistes, que van aguantar el 0-0 inicial fins passada la mitja part i van anar millorant les seves sensacions a mesura que passava el temps. En el 61' el Figueres va trobar el premi amb el primer gol del partit. El va fer Joel Casado després d'aprofitar un refús del porter en una jugada que ell mateix havia finalitzat.
Just després, l'equip figuerenc va disparar-se un tret al peu quan millor estava. Ot Agné va veure dues grogues consecutives (65' i 67'), va rebre la seva segona vermella de la temporada i va condemnar la Unió a sobreviure amb un de menys durant més de vint minuts. I els de Jordi Grabulosa, tot i aguantar l'avantatge durant un quart d'hora més, no ho van aconseguir. El Granollers va capgirar el resultat amb dos gols en el minut 82 i el 85. Semblava que la Unió marxaria amb les mans buides del Vallès, però va poder rescatar un punt en l'últim sospir gràcies a un penal anotat per Zou.
L'empat deixa el Figueres amb setze punts, ocupant encara el descens i empatant a punts amb el Caldes, amb qui té un average directe desfavorable, i amb el Sant Jaume de Llierca, contra qui sí que va guanyar en el partit de la primera volta. Diumenge a dos quarts d'una els de l'Alt Empordà tenen un enfrontament directe contra el penúltim, el Premià. Els maresmencs avançarien la Unió a la taula en cas de guanyar.
