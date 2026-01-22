Tercera RFEF
Biel Carreras, un quart talent del Peralada per a la llista de la Selecció Catalana
Se suma als xampanyers Gallardo, Kanteh i Busquets per al partit de Fase Intermèdia de classificació per a la Copa de les Regions de la UEFA
El Peralada aportarà quatre futbolistes a la pròxima convocatòria de la Selecció Catalana Amateur. Als ja habituals Carles Gallardo, Master Omar Kanteh i Llorenç Busquets, tots ells presents en la primera fase de la classificació per a la Copa de les Regions de la UEFA, ara s'hi suma el jove gironí Biel Carreras. L'extrem i mitjapunta afegirà talent i màgia a una llista que s'enfrontarà, el dijous 29 de gener a dos quarts d'una del migdia, a l'equip Aragó. Serà una eliminatòria a partit únic que es disputarà a Vilanova i la Geltrú. Si la supera, la Selecció CATUEFA tindrà una plaça per a la Fase Final Nacional.
Amb la incorporació de Biel Carreras, el Peralada empata amb el Vic i la Grama com l'equip català que aportarà més jugadors a la cita. Biel Carreras, nascut el 2006 i firmat aquest estiu passat des del Figueres, s'ha guanyat la convocatòria gràcies a l'augment de protagonisme que ha tingut sota les ordres d'Àlex Marsal. El de Vilablareix va començar la temporada en un rol de revulsiu per a l'extrem i la mitjapunta i, des del novembre, ha crescut en importància fins a convertir-se en titular a l'equip xampanyer. Suma ja tres gols a Tercera, la meitat dels que va firmar la temporada 2024/2025 a Lliga Elit.
El partit entre Catalunya i Aragó es podrà veure en directe des del canal de YouTube de la RFEF.
