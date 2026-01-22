Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Tercera RFEF

Biel Carreras, un quart talent del Peralada per a la llista de la Selecció Catalana

Se suma als xampanyers Gallardo, Kanteh i Busquets per al partit de Fase Intermèdia de classificació per a la Copa de les Regions de la UEFA

Biel Carreras durant un partit d'aquesta temporada.

Biel Carreras durant un partit d'aquesta temporada. / Pau Carbó

Roger Illa

Roger Illa

Peralada

El Peralada aportarà quatre futbolistes a la pròxima convocatòria de la Selecció Catalana Amateur. Als ja habituals Carles Gallardo, Master Omar Kanteh i Llorenç Busquets, tots ells presents en la primera fase de la classificació per a la Copa de les Regions de la UEFA, ara s'hi suma el jove gironí Biel Carreras. L'extrem i mitjapunta afegirà talent i màgia a una llista que s'enfrontarà, el dijous 29 de gener a dos quarts d'una del migdia, a l'equip Aragó. Serà una eliminatòria a partit únic que es disputarà a Vilanova i la Geltrú. Si la supera, la Selecció CATUEFA tindrà una plaça per a la Fase Final Nacional.

Carles Gallardo, del Peralada, en l'entrenament de la Selecció CATUEFA celebrat aquest dimarts passat.

Carles Gallardo, del Peralada, en l'entrenament de la Selecció CATUEFA celebrat aquest dimarts passat. / FCF

Amb la incorporació de Biel Carreras, el Peralada empata amb el Vic i la Grama com l'equip català que aportarà més jugadors a la cita. Biel Carreras, nascut el 2006 i firmat aquest estiu passat des del Figueres, s'ha guanyat la convocatòria gràcies a l'augment de protagonisme que ha tingut sota les ordres d'Àlex Marsal. El de Vilablareix va començar la temporada en un rol de revulsiu per a l'extrem i la mitjapunta i, des del novembre, ha crescut en importància fins a convertir-se en titular a l'equip xampanyer. Suma ja tres gols a Tercera, la meitat dels que va firmar la temporada 2024/2025 a Lliga Elit.

El partit entre Catalunya i Aragó es podrà veure en directe des del canal de YouTube de la RFEF.

