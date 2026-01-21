Curses
El Gas Mountain Team presenta un equip de luxe per a les curses de muntanya d'aquest 2026
Thomas Villard, Marco Guillén, Mireia Perpinyà i Marc Osuna formen el quartet del club
L'equip altempordanès de trailrunning Gas Mountain Team va presentar a la Jonquera el seu equip per aquesta temporada. L'equip tindrà un total de quatre corredors per a les diverses curses de muntanya del 2026: Marco Guillén, Mireia Perpinyà, Thomas Villard i Marc Osuna.
Es tracta d'un quartet de luxe que inclou corredors destacats en l'àmbit comarcal: Villard, de dinou anys, és l'actual campió del Valls Catalanes Trailrunning Challenge, mentre que Guillén va ser quart a la general i Mireia Perpinyà, dos cops campiona del circuit, ve d'acabar subcampiona.
El Gas Mountain Team és un projecte esportiu de trailrunning arrelat al territori i amb una clara vocació competitiva i humana. Forma part de l’Associació Grup Amics Senderistes, una entitat excursionista nascuda l’any 2015 amb l’objectiu de fomentar l’activitat esportiva en el medi natural. El projecte compta amb el suport del Grup Tramuntana com a col·laborador principal.
