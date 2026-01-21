Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El Castell de Sant Ferran, última parada del Circuit Comarcal de Cros

Es celebrarà el pròxim dissabte al matí, serà la cinquena cursa d'aquesta edició i decidirà les classificacions generals

La sortida d'una de les proves del Circuit Comarcal de Cros 2025/2026.

La sortida d'una de les proves del Circuit Comarcal de Cros 2025/2026. / CEAE

Redacció

Redacció

Figueres

Aquest pròxim dissabte 24 de gener el Castell de Sant Ferran de Figueres acollirà la cinquena i última prova del Circuit Comarcal de Cros 2025/2026. Es faran les sortides de les diferents categories entre les deu del matí i dos quarts d'una del migdia. La jornada estarà organitzada pel Consell Esportiu de l'Alt Empordà, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Figueres i el Club Atletisme Figueres.

Les inscripcions anticipades de particulars i d'entitats estaran actives fins el dijous 22 de gener a les dotze del migdia, a la pàgina web del CEAE. Un cop finalitzat aquest termini, romandran tancades fins el mateix dia de la prova, quan es reobriran presencialment entre les nou i tres quarts de deu del matí. La recollida de dorsals, ja sigui d'inscripció anticipada, particular, col·lectiva o presencial, es realitzarà el mateix dia, també entre les nou i tres quarts de deu.

Una de les proves d'aquesta edició del Circuit Comarcal de Cros, a Navata.

Una de les proves d'aquesta edició del Circuit Comarcal de Cros, a Navata. / CEAE

El tret de sortida de les curses serà a les deu amb la categoria Aleví Femení. Durant tot el matí, els participants i familiars podran gaudir d'un espai de jocs inflables. Un cop acabades les curses, a les dotze i deu minuts del migdia, es realitzaran dos lliuraments de premis. El primer d'ells serà el pertinent a aquesta cinquena prova en concret, per als tres primers classificats de cada categoria i sexe. El segon serà per a la classificació final del Circuit Comarcal de Cros, i premiarà també els tres primers classificats de cada categoria i sexe que hagin participat en un mínim de tres de les cinc proves.

Tots els participants de la categoria Caganius rebran una medalla de participació.

TEMES

