Curses
El Castell de Sant Ferran, última parada del Circuit Comarcal de Cros
Es celebrarà el pròxim dissabte al matí, serà la cinquena cursa d'aquesta edició i decidirà les classificacions generals
Aquest pròxim dissabte 24 de gener el Castell de Sant Ferran de Figueres acollirà la cinquena i última prova del Circuit Comarcal de Cros 2025/2026. Es faran les sortides de les diferents categories entre les deu del matí i dos quarts d'una del migdia. La jornada estarà organitzada pel Consell Esportiu de l'Alt Empordà, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Figueres i el Club Atletisme Figueres.
Les inscripcions anticipades de particulars i d'entitats estaran actives fins el dijous 22 de gener a les dotze del migdia, a la pàgina web del CEAE. Un cop finalitzat aquest termini, romandran tancades fins el mateix dia de la prova, quan es reobriran presencialment entre les nou i tres quarts de deu del matí. La recollida de dorsals, ja sigui d'inscripció anticipada, particular, col·lectiva o presencial, es realitzarà el mateix dia, també entre les nou i tres quarts de deu.
El tret de sortida de les curses serà a les deu amb la categoria Aleví Femení. Durant tot el matí, els participants i familiars podran gaudir d'un espai de jocs inflables. Un cop acabades les curses, a les dotze i deu minuts del migdia, es realitzaran dos lliuraments de premis. El primer d'ells serà el pertinent a aquesta cinquena prova en concret, per als tres primers classificats de cada categoria i sexe. El segon serà per a la classificació final del Circuit Comarcal de Cros, i premiarà també els tres primers classificats de cada categoria i sexe que hagin participat en un mínim de tres de les cinc proves.
Tots els participants de la categoria Caganius rebran una medalla de participació.
