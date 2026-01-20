NECROLÒGIQUES
Tots els dilluns a les 20:00 hores
Moeve Fútbol Zone 1x09: LaLiga es posa al límit
La derrota del Barça i la victòria del Reial Madrid deixen LaLiga en un puny. En parlem en un nou programa de Moeve Fútbol Zone.
Nou programa de Moeve Fútbol Zone analitzant totes les conseqüències de la derrota del FC Barcelona i la victòria del Reial Madrid, un resultat que deixa La Lliga més ajustada que mai, amb només un punt de diferència entre els dos màxims rivals. Tertúlia amb Eloy Lecina i Alfredo Martínez, connexió amb Jordi Roura de Diari de Girona, parlem amb María Tikas sobre la Lliga F Moeve i molt més.
Moeve Fútbol Zone
El programa es pot veure a totes les capçaleres digitals de Prensa Ibérica, i a les xarxes socials oficials de SPORT, on els aficionats podran participar mitjançant enquestes, comentaris i seccions interactives.
- Quan estàs de dol, el sentiment de culpa és punyent i difícil de deixar enrere
- Iryo assegura que el tren descarrilat a Adamuz es va revisar per última vegada el 15 de gener
- Oriol Antolí, l'home que corre 103 hores seguides: 'Primer diuen que soc boig, però després tenen molta curiositat
- El desembassament preventiu de Darnius-Boadella activa el 'turisme d'aigua
- Protecció Civil alerta que poden caure més 100 litres en 24 hores a l'Alt Empordà
- La carbonera artesanal de Sant Llorenç de la Muga ja fumeja
- Danys al Faig de la Pedra de l'Albera: l'arbre monumental que sosté una roca de 700 quilos perd dues branques
- Rotary s'obre pas a l'Empordà i anuncia un club a Roses