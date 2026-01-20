Futbol
Empat de la Unió en el derbi empordanès contra l’Estartit (2-2)
L'equip figuerenc és setè a Primera Catalana
El Figueres va sumar un punt contra l’Estartit en el derbi empordanès de la Primera Catalana femenina. L’equip entrenat per Pau Téllez va fer el més difícil: es va refer d’un inici en el qual tot li va anar en contra, amb dos gols matiners de l’Estartit (12’ i 15’), i va aconseguir marxar al descans amb empat a dos. Laia Palomeras, en el minut 17, i Laia Ansón, en el 26’, van ser les autores dels gols unionistes. A la segona meitat les figuerenques van tenir prou ocasions per endur-se els tres punts, però no van ser capaces de materialitzar.
L’equip altempordanès es troba setè, a la zona tranquil·la de Primera Catalana, empatat a vint punts amb el Cerdanyola. Diumenge vinent rebrà el líder, l’Hospitalet. El partit es jugarà a Vilatenim a un quart de dues del migdia.
