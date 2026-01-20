Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Empat de la Unió en el derbi empordanès contra l’Estartit (2-2)

L'equip figuerenc és setè a Primera Catalana

Una acció del partit a Vilatenim.

Una acció del partit a Vilatenim. / UE Figueres

Redacció

Redacció

Figueres

El Figueres va sumar un punt contra l’Estartit en el derbi empordanès de la Primera Catalana femenina. L’equip entrenat per Pau Téllez va fer el més difícil: es va refer d’un inici en el qual tot li va anar en contra, amb dos gols matiners de l’Estartit (12’ i 15’), i va aconseguir marxar al descans amb empat a dos. Laia Palomeras, en el minut 17, i Laia Ansón, en el 26’, van ser les autores dels gols unionistes. A la segona meitat les figuerenques van tenir prou ocasions per endur-se els tres punts, però no van ser capaces de materialitzar.

L’equip altempordanès es troba setè, a la zona tranquil·la de Primera Catalana, empatat a vint punts amb el Cerdanyola. Diumenge vinent rebrà el líder, l’Hospitalet. El partit es jugarà a Vilatenim a un quart de dues del migdia.

