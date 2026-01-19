Segona Catalana
El Roses continua negat a Segona Catalana i perd en un darrer quart cruel
El Bàsquet Vilafant tampoc aconsegueix sumar en la visita al Canet
El Club Bàsquet Roses no està tenint el punt necessari de sort per trencar la mala dinàmica de resultats a Segona Catalana. L’equip entrenat per Jordi Chacel va tornar a tastar un final cruel de partit aquest cap de setmana passat, a casa, contra un Sant Gregori que va acabar guanyant per un sol punt (68-69). El Roses va estar per davant fins al minut 33, ben entrat el darrer quart del matx. Havia arribat a tenir quasi vint punts d’avantatge a l'electrònic. En els moments finals, però, els rosincs es van enfonsar i van acabar afrontant els segons decisius amb el marcador totalment anivellat. Finalment, el Sant Gregori va guanyar amb un tir lliure sobre la botzina.
També a Segona Catalana, el Bàsquet Vilafant tampoc va ser capaç de guanyar el seu desplaçament. Els de Jordi Burgas van perdre per 69 a 61 a Canet, en un duel que els locals van dominar a partir del segon període. És la tercera derrota consecutiva de l'equip taronja.
Acabada la tretzena jornada, que tancava la primera volta de campionat, tots dos conjunts altempordanesos ocupen la part més baixa de la taula. El Roses és cuer amb dues victòries, la mateixa xifra que el Porqueres, amb qui comparteix l'última plaça. Els dos últims classificats s'enfrontaran aquest dissabte vinent a la pista dels del Pla de l'Estany. El Vilafant és desè i suma un total de tres victòries. Necessita sumar aviat si vol fugir del descens, ja que l'equip que té just per sobre a la classificació, el Bisbal Bàsquet, ja arriba a les sis victòries. El camí cap a la reacció haurà d'esperar, perquè els vilafantencs descansaran en la jornada que inagurarà la segona volta.
