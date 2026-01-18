Tercera RFEF
El Peralada més combatiu treu un empat valuós del camp del Badalona
Els xampanyers marquen d'inici gràcies a Llorenç i neguen el lideratge als locals
El Peralada ha aconseguit un empat de gran valor al camp de l'equip que arribava com a líder, el Badalona. L'equip ha treballat de valent i només una errada d'Arnau Fàbrega -que, això sí, ha respost després amb diverses aturades de mèrit- li ha negat els tres punts.
El guió del partit ha tingut un inici somiat per al Peralada, que s'ha avançat en el marcador quan encara no s'arribava als tres minuts de joc. El gol l'ha fet Llorenç Busquets aprofitant un greu error del badaloní Azón. L'aragonès, el millor porter de la primera volta a Tercera quant als números defensius, no ha calculat bé la sortida i un bot enverinat per la pluja li ha deixat la porteria buida al davanter del Peralada, que ha definit bé sota la pressió defensiva.
Busquets ha estat el millor futbolista del primer temps i ha firmat una veritable exhibició de lluita, treball i enginy per fer suar un cop rere l'altre la defensa badalonina. Els centrals i laterals del líder, poc avesats aquest any a patir més del compte, han vist com el gironí s'esmunyia constantment per guanyar pilotes llargues, forçar faltes i donar oxigen als xampanyers, que han fet una lògica passa enrere davant el domini local.
El Badalona de Pedro Dólera no s'ha sentit gens còmode. I el Peralada, en els minuts finals de la primera part, n'ha tingut dues de consecutives que haurien pogut doblar l'avantatge. Primer, Josep Roma ha fet un misto incomprensible en una pilota que li havia quedat a boca de canó davant la porteria. Després, Coro ho ha provat de lluny i Azón, encertadíssim aquest cop, ha tret una mà providencial a tocar de la base del pal.
El Badalona, obligat a reaccionar per no perdre el lideratge en favor del Cornellà, ha sortit amb una o dues marxes més a la segona meitat. Els escapulats s'han començat a apropar amb insistència i el Peralada s'ha vist obligat a anar traient aigua de l'àrea pròpia. Els locals han trobat l'empat en la menys clara: Marco ha fet un xut llunyà que semblava inofensiu, però Arnau Fàbrega ha badat, la pilota li ha passat pel mig de les cames i ha entrat plorant a la porteria.
L'afortunat gol del Badalona li ha donat encara un punt més d'energia de cara a buscar la victòria. Fàbrega s'ha refet de l'error amb una gran aturada en el minut 73, en un obús de Toni Larrosa que es dirigia a l'escaire. Poc després el santallogaienc Pime, que ha entrat com a revulsiu, ha demanat un més que possible penal per una agafada dins l'àrea de Sergi Romero. Al pistoler li han jugat en contra les seves ganes de rematar, no s'ha deixat caure i l'àrbitre no ha xiulat res.
Tot i aquests moments atrinxerat davant la porteria, el Peralada ha mostrat la seva cara més combativa per aguantar en l'estona que quedava. Els xampanyers han ensenyat una versió que ben segur ha deixat molt satisfet Àlex Marsal. L'equip ha aconseguit frenar del tot la pressió badalonina i durant els últims quinze minuts no ha passat gairebé res més. Gerard Caixàs, entrant des de la banqueta, ha aconseguit replicar la feina de Llorenç Busquets en la primera meitat, tot deixant-se la pell per lluitar cada pilota que refusava la defensa peraladenca. El Badalona només n'ha tingut una més, en l'últim minut de l'afegit, i Fàbrega ha respost de manera excel·lent per assegurar un valuós punt.
El Peralada tanca la jornada a cinc punts del play-off. Tornarà a jugar diumenge vinent a casa (16:30h) contra el nou líder de Tercera, el Cornellà.
Subscriu-te per seguir llegint
- Danys al Faig de la Pedra de l’Albera: l’arbre monumental que sosté una roca de 700 quilos perd dues branques
- El projecte d'habitatge cooperatiu Rec del Molí de Fortià cerca nous membres per a una vida en comunitat
- Dolors Pons, alcaldessa de Viladamat: 'Ens falta habitatge per als joves; en un poble tan petit no és fàcil construir-ne
- La passió per la música de Chloe Nicole, una empordanesa de deu anys amb dos singles enregistrats
- Aquesta és la pensió mitjana que cobrarà un jubilat a Catalunya aquest 2026
- L’Alt Empordà reafirma el seu lideratge amb sis càmpings entre els millors d’Europa el 2026
- Oriol Antolí, l'home que corre 103 hores seguides: "Primer diuen que soc boig, però després tenen molta curiositat"
- Una botiga benèfica de Bèlgica subhastarà una litografia de Dalí rescatada de les escombraries