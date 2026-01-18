HOQUEI
La figuerenca Queralt Ferré debuta a l'OK Lliga amb el Martinelia Manlleu
La jugadora es va estrenar a la màxima categoria amb una contundent victòria contra el CP Mieres
Queralt Ferré marcarà el 17 de gener al seu calendari per tota la vida com el dia que va debutar amb el primer equip del Martinelia Manlleu a l'OK Lliga Iberdrola, la màxima categoria de l’hoquei patins femení. «Estic molt contenta, perquè és la recompensa a tots els esforços fets durant tota la meva vida, a totes les hores dedicades i al suport incondicional de la meva família, que ho ha donat tot perquè pogués jugar, així com de l’staff i de les companyes de vestidor. L’hoquei és un esport molt sacrificat, i aquest reconeixement ho fa tot encara més especial» expressa la portera.
La figuerenca, de 20 anys, va protegir la porteria de l'equip groc-i-vermell durant el partit contra el Club Patín Mieres que va acabar amb un contundent 10 a 0, l'últim duel de la primera volta. Una victòria que posiciona les manlleuenques en la sisena posició de la lliga i que les classifica per a la Copa de la Reina, que es disputarà a Gijón del 14 al 17 de maig.
Per a Ferré, aquesta és la cinquena temporada amb el Martinelia Manlleu, però aquesta és la primera entrenant en dinàmica del primer equip. I després de mesos treballant de valent, el passat dissabte va arribar el moment del debut, una fita marcada per les emocions a flor pell: «Va ser molt bonic. Em vaig sentir molt estimada: va venir la meva família a veure’m, la meva entrenadora i les meves companyes estaven molt contentes, i la gent del club també». La portera figuerenca explica que «estava molt nerviosa», però que, per afrontar-ho, «el cos tècnic i la psicòloga em van ajudar a preparar el salt a la pista amb el primer equip perquè pogués estar tranquil•la».
- Danys al Faig de la Pedra de l’Albera: l’arbre monumental que sosté una roca de 700 quilos perd dues branques
- El projecte d'habitatge cooperatiu Rec del Molí de Fortià cerca nous membres per a una vida en comunitat
- Dolors Pons, alcaldessa de Viladamat: 'Ens falta habitatge per als joves; en un poble tan petit no és fàcil construir-ne
- La passió per la música de Chloe Nicole, una empordanesa de deu anys amb dos singles enregistrats
- Aquesta és la pensió mitjana que cobrarà un jubilat a Catalunya aquest 2026
- L’Alt Empordà reafirma el seu lideratge amb sis càmpings entre els millors d’Europa el 2026
- Oriol Antolí, l'home que corre 103 hores seguides: "Primer diuen que soc boig, però després tenen molta curiositat"
- Una botiga benèfica de Bèlgica subhastarà una litografia de Dalí rescatada de les escombraries