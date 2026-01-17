Tercera RFEF
L'Escala torna a somriure contra la Grama i posa pressió en el play-off
Guanyen per 3 a 2 amb gols d'Umaru, Expósito i Hugo
Després d'un mes i mig, el Nou Miramar ha vist de nou com l'Escala sumava els tres punts. L'equip anxover s'ha imposat per 3 a 2 contra la Grama. La victòria posa pressió en el play-off des de l'inici de la jornada, ja que situa l'Escala en cinquena posició amb trenta punts, els mateixos que l'Hospitalet, cinquè, i el Manresa, quart.
Umaru continua endollat a la punta d'atac i ha tornat a veure porteria en el seu segon partit com a titular. El seu gol, en el minut 20', ha aplanat el camí per l'Escala. La Grama, però, ha respost amb l'empat a tocar del descans. L'ha anotat Martí Alonso, exdavanter de l'Escala.
Tot i que el moment del gol hauria pogut deixar tocats els locals, els de David Gurillo han sortit millor en el segon temps. Adri Expósito, en el 55', ha firmat el 2 a 1. El blanenc continua tenint la plena confiança de l'entrenador i s'està acostumant a fer grans gols aquesta temporada. En el minut 70 Elian ha vist la vermella que ha deixat l'Escala amb deu. Per això ha esdevingut totalment decisiu el tercer gol, obra d'Hugo García, en el 76'. La seva diana ha donat ales als altempordanesos poc després de l'expulsió i ha assegurat els tres punts, ja que la Grama ha fet l'insuficient 3-2 abans d'arribar al final.
Diumenge vinent l'Escala (16h) visita un Europa B en hores baixes, amb la missió de continuar pel bon camí en la que serà la segona jornada de la segona volta.
Subscriu-te per seguir llegint
- L'alcaldessa de Cadaqués nega tenir un pis turístic il·legal i deixa clar que no plegarà
- La Guàrdia Civil avisa: aquesta maniobra a les rotondes et pot costar 500 euros i 6 punts del carnet de conduir
- El projecte d’habitatge cooperatiu 'Rec del Molí' de Fortià cerca nous membres per a una vida en comunitat
- L'arribada d'un temporal deixarà fortes pluges a l'Empordà
- L'ACA augmenta l'alliberament d'aigua al pantà de Darnius-Boadella davant la previsió de fortes pluges
- Espolla celebra aquest diumenge la 29a Fira de l’Oli i l’Olivera: aquesta és la programació
- VÍDEO | Enderroquen el mur de formigó de l'antiga presó de Figueres
- Aquesta és la pensió mitjana que cobrarà un jubilat a Catalunya aquest 2026