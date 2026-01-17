Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El Figueres entra en descens després d'un nou daltabaix a Caldes

L'equip vallesà guanya per 3 a 1 i avança la Unió a la taula

Acció de Pugi, del Figueres, en un partit anterior.

Acció de Pugi, del Figueres, en un partit anterior. / Pics Blanes

Roger Illa

Roger Illa

Caldes de Montbui

L'annus horribilis del Figueres a Primera Catalana continua allargant-se i, des d'aquest dissabte a la tarda, l'equip ja es troba en posicions de descens. La Unió acabarà la quinzena jornada en la zona vermella després de perdre per 3 a 1 contra un conjunt, el Caldes de Montbui, que partia precisament des d'aquestes últimes places.

El Caldes ha manat el marcador des de ben aviat, en el minut 10. La Unió no ha fet pessigolles als locals en cap moment de la primera meitat i, si bé el Caldes tampoc ha dominat amb claredat, sí que ha mostrat una millor cara. I ha trobat la recompensa prop del descans, quan ha obtingut el 2-0.

Però les coses encara podien posar-se més difícils per a la Unió: segons després de sortir a la segona meitat, el Caldes ha aprofitat una pèrdua i ha marcat el tercer amb un xut ras des de fora l'àrea. El 3-0 deixava el partit quasi impossible per als de Jordi Grabulosa, que han tingut certa millora a partir de llavors, però que no han arribat a fer perillar la victòria local en cap moment.

Notícies relacionades

El Figueres afronta una setmana de doble partit amb l'obligació de sumar i sortir de la zona de descens. La primera parada serà una difícil visita, dimecres al vespre, a un Granollers que no deixa de guanyar. Diumenge, ja en la setzena jornada, l'equip visitarà l'actual penúltim, el Premià. L'equip maresmenc està ara mateix només dos punts per sota de la Unió, a falta de disputar encara el seu partit d'aquest cap de setmana.

TEMES

