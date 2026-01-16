Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

La previsió de pluja obliga a cancel·lar el Trail Cap de Creus 2026

La cursa s'havia de celebrar aquest diumenge i la normativa ambiental del Parc Natural impossibilita l'ajornament per a una nova data

Edició anterior del Trail Cap de Creus.

Edició anterior del Trail Cap de Creus. / Klassmark

Redacció

Redacció

Roses

L’organització del Trail Cap de Creus ha pres la decisió de cancel·lar l’edició 2026, prevista per a aquest diumenge 18 de gener, a causa de la previsió de condicions meteorològiques adverses i amb l’objectiu de garantir la seguretat i la integritat de totes les persones participants.

Tot i haver valorat diferents escenaris, com ara possibles adaptacions del recorregut, canvis de distància o formats alternatius, el fet que la cursa es desenvolupi dins l’entorn del Parc Natural del Cap de Creus, juntament amb la necessitat de respectar estrictament la normativa ambiental vigent, no ha permès disposar del marge suficient per garantir una alternativa viable en una nova data futura d'aquest any.

L’organització ha habilitat tres opcions per gestionar les inscripcions: El canvi d’inscripció per al Trail Costa Brava, que se celebrarà el 21 de març de 2026 amb sortida des de Palamós; el reemborsament íntegre de l’import de la inscripció, o bé la donació voluntària de l’import a l’organització.

