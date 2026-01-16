Tercera RFEF
El Peralada visita el líder i l'Escala vol tornar a tastar els tres punts a casa
Els d'Àlex Marsal s'enfronten al Badalona i els anxovers reben la Grama
Després d'un inici de 2026 sense cap victòria en els dos partits que ha disputat cadascú, l'Escala i el Peralada buscaran estrenar-se aquest cap de setmana, en la divuitena jornada que marca l'inici de la segona volta. El Peralada tindrà un repte especialment exigent amb la visita al líder, el Badalona, mentre que l'Escala rebrà un rival pròxim a la taula com la Grama.
Objectiu: tornar a guanyar
Els anxovers obren la jornada aquest dissabte a les quatre de la tarda al Nou Miramar. Reben la Fundació Esportiva Grama, el vuitè classificat quatre punts per sota dels de David Gurillo. L'equip de Santa Coloma va guanyar el cuer, el Mollerussa, en el primer matx de l'any, però passa per un mal moment de resultats. La del 4 de gener és l'única victòria del conjunt de Roberto Morales en els últims deu partits de Tercera.
L'Escala tampoc està brillant com en el primer tram de temporada i ja encadena cinc partits consecutius sense guanyar. L'últim duel de la primera volta contra el Tona va resoldre's en un empat a u. El darrer precedent entre l'Escala i la Grama va donar-se en la primera jornada de lliga i els anxovers van endur-se els tres punts gràcies a un solitari gol del pitxitxi Youssef (0-1). La victòria va posar la primera pedra en el fantàstic inici de curs escalenc.
El Peralada buscarà la sorpresa
El Peralada té un repte majúscul en l'inici de la segona volta. Els xampanyers s'enfronten en dues jornades consecutives als dos primers classificats de Tercera. El primer dels dos partits serà al camp del club que lidera la categoria amb solvència, el Badalona (diumenge a les sis de la tarda). El conjunt de Pedro Dólera només ha perdut un partit en tota la temporada, encara no arriba als deu gols encaixats i, per si no fos prou, ha continuat reforçant la plantilla durant aquest mercat d'hivern. Tot plegat el situa en el favoritisme de cara a ascendir a Segona Federació.
El Peralada d'Àlex Marsal, al seu torn, ve de caure a Nou Barris amb la Montanyesa (3-1). La trajectòria dels blanc-i-verds és irregular i els està impedint apropar-se del tot al play-off, que queda ara cinc punts per sobre. El precedent de la primera jornada entre el Peralada i el Badalona va caure a favor dels escapulats amb un gol tardà de Josu (0-1). Els xampanyers van patir per crear perill, però van viure amb prou tranquil·litat en defensa durant bona part dels noranta minuts i només una errada en un penal comès per Cuatrecases va fer volar l'empat.
