Nova causa judicial
Laporta nega haver firmat algun contracte amb la inversora que l’acusa d’estafar-li 100.000 euros
El president del Barça admet que Hisenda investiga una de les societats a les quals va estar vinculat, Core Store
Laporta ha de respondre al jutjat per utilitzar «la seva credibilitat professional» per «captar» inversors
Germán González
L’endemà que el Barça passés de ronda a la Copa del Rei, el president del club blaugrana Joan Laporta ha comparegut a la seva cita al Jutjat d’Instrucció número 22 de Barcelona per respondre per l’acusació d’una estafa agreujada a una inversora que va entregar 100.000 euros a dues societats, Core Store, ubicada a Barcelona, i CSSB Limited, establerta a Hong Kong, per a projectes empresarials relacionats amb el Reus Deportiu i una acadèmia de futbol a la Xina.
Davant la jutge, Laporta ha negat conèixer la inversora i haver firmat cap contracte amb ella com a representant d’aquestes societats. També ha dit que es va desvincular de Core Store el 2019 i que aquesta societat està sent investigada per l’Agència Tributària, segons han explicat fonts judicials presents en la declaració. A més, el president del Barça ha remarcat que era Joan Oliver, exdirector de TV3, del Barça i expropietari del CF Reus Deportiu, que s’encarregava d’aquestes operacions.
Precisament Oliver és un altre dels investigats en aquests procediments, a més de Laporta, juntament amb el vicepresident del Barça Rafael Yuste i l’economista i exdirectiu del club blaugrana Xavier Sala i Martín. Tots tres han de comparèixer en les pròximes setmanes a declarar com a acusats després que el jutjat no hagi pogut localitzar-los i per això els ha tornat a citar.
La credibilitat professional i empresarial
Tots quatre estan acusats de presumptament estafar uns 100.000 euros mitjançant les dues societats a una inversora, representada pel lletrat Pepe Oriola, que va entregar la quantitat a canvi d’una rendibilitat del 6%. La meitat de la inversió va ser per al projecte de l’ascens de categoria del Reus, del qual ha recuperat uns 35.000 euros segons els seus advocats i els altres 50.000 euros per comprar accions d’un equip de la Superlliga Xinesa. Per això reclamen la resta dels diners, més els interessos, i creuen que Laporta i els seus socis van utilitzar la seva «credibilitat professional i empresarial» per aconseguir aquesta inversió en un moment en què sabien la presumpta inviabilitat dels projectes.
Davant això, els representants legals de Laporta han explicat a aquest diari que entre el 2023 i el 2025 s’han tornat gairebé tots els diners que se li devia a aquesta inversora, per la qual cosa es tracta d’un cas d’incompliment contractual i no un delicte. L’advocat de Laporta, Jordi Pujante, ha remarcat que la querella de la inversora està «plena de mitges veritats, certes falsedats i basant-se en retalls de premsa convenientment interessats o molt tendenciosos».
A més, el lletrat ha afegit que el seu client ha declarat que desconeixia els projectes esportius en què es van invertir els diners però que alguns no van funcionar, com el de la Xina per la covid. «El que estem és davant d’un compliment contractual, però en cap cas davant una estafa, ni un engany», ha dit l’advocat que ha afegit que el president blaugrana no va intervenir en la firma de cap contracte amb la inversora que s’ha querellat.
Sis anys de presó
No obstant, l’advocat de la querellant, Pepe Oriola, ha explicat que aportaran al jutjat un document amb la firma de Laporta segons havia rebut els diners d’aquesta inversió. A més, ha recordat que el president blaugrana va ser administrador de Core Store, societat vinculada al Reus, fins al 2019 però que continua sent soci d’aquesta mercantil. A més, ha dit que en la fase judicial corresponent tenen previst demanar una pena de sis anys de presó per a Laporta i la resta d’acusats al considerar que la documentació existent en el procediment proven l’estafa agreujada.
Sobre els altres dos procediments en què Laporta consta com a investigat, Oriola ha destacat que «han desaparegut 4 milions d’euros, que ningú sap on són, ni ningú justifica qui se’ls ha gastat, ni en què s’han invertit, ni en absolutament res».
Altres causes
Laporta està investigat en una presumpta estafa de 4,7 milions d’euros comesa entre el 2016 i 2018 a una família que va aconseguir un premi de 34 milions d’euros en la loteria Primitiva. Segons consta en la querella, que va contra Laporta, Oliver i cinc persones més, la família va invertir en la societat CSSB Limited per un període de 3 anys al 6% d’interès anual. Únicament van rebre 84.000 euros i tampoc se’ls va tornar la quantitat aportada. La família va assegurar que van comptar amb l’assessorament de Laporta. En aquest procediment s’han practicat diverses diligències.
Hi ha una altra tercera causa contra el president del FC Barcelona. El Jutjat d’Instrucció número 21 de Barcelona indaga la querella d’un inversor que el 2016 va entregar 50.000 euros a CSSB Limited amb la promesa d’una rendibilitat anual del 6% i «la possibilitat de recuperar la inversió». Se li oferia invertir en el Beijing Institute of Technology. En aquest procediment es va suspendre la declaració de Laporta fa un any i encara no hi ha data.
No obstant, la investigació oberta pel Jutjat d’Instrucció 28 de Barcelona contra Oliver per presumpta estafa al rebre 100.000 euros d’una inversió que va fer el tennista professional Albert Ramos a CSSB Limited s’ha arxivat per segona vegada, segons fonts judicials.
