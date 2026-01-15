Agenda
Aquesta és la programació de la Mostra de Muntanya i Aventura de 2026 que és a punt de començar
És la vint-i-cinquena edició i se celebrarà entre el divendres 16 i el dissabte 24 de gener
La Mostra de Muntanya i Aventura de Figueres és a punt de començar. Serà una edició especial, ja que marca el vint-i-cinquè aniversari del projecte, i estarà especialment centrada en Catalunya i els seus representants muntanyistes. Les projeccions i conferències tindran el protagonisme habitual, i a més també es faran exposicions fotogràfiques i de pintura, experiències immersives i, fins i tot, una jornada d'escalada de bloc al Castell de Sant Ferran. Aquesta és la programació completa d'aquesta edició de 2026, organitzada com sempre pel Centre Excursionista Empordanès:
Divendres 16 de gener
- Acte: Conferència i projecció del documental Wheelprint stories, a càrrec de Sònia Colomo i Eloi Miquel.
- Hora: 21:00
- Lloc: La Cate
Dissabte 17 de gener
- Acte: Projeccions dels films Obrint camí. Kangtega 84 (28', 2024), Dues dones, una Patagònia (26', 2024) i K2 Sergi Mingote (65', 2024).
- Hora: 18:00
- Lloc: La Cate
Dimarts 20 de gener
- Acte: Projecció del film No se admiten perros ni italianos (70', 2023).
- Organitza: Cineclub Diòptria
- Hora: 20:30
- Lloc: Catcinemes de Figueres.
Dimecres 21 de gener
- Acte: Presentació del llibre Roques i baumes viscudes d'Ernest Costa i Savoia, fotògraf i escriptor naturalista guanyador de la Creu de Sant Jordi el 2021.
- Hora: 19:30
- Lloc: Cercle Sport Figuerenc
Dijous 22 de gener
- Acte: Xerrada km.0 "Bicicleta a Xile a 6.000 metres" a càrrec d'Umbert Almenara, Víctor Mestre, Josep Barniol i Manel Ibars.
- Hora: 20:00
- Lloc: Cercle Sport Figuerenc
- Acte: Projecció del film No se admiten perros ni italianos (70', 2023).
- Organitza: Cineclub Diòptria
- Hora: 20:30
- Lloc: Catcinemes de Figueres.
Divendres 23 de gener
- Acte: Conferència i projecció del documental Endless power (61', 2024), amb el seu protagonista, l'escalador Ramon Julián Ramonet.
- Hora: 21:00
- Lloc: La Cate
Dissabte 24 de gener
- Activitat: Escalada de bloc al fossat del Castell de Sant Ferran de Figueres
- Hora: 9:30 a 13:30
- Lloc: Castell de Sant Ferran
- Acte: Projeccions dels films Girls move mountains (20', 2023), i Jordi Pons, quan els records pesen més que l’esperança (60', 2024), amb la presència del protagonista Jordi Pons i el director Jaume Altadill.
- Hora: 21:00
- Lloc: La Cate
Exposicions entre el 16 i el 24 de gener
- Exposició de fotografia amb les fotografies finalistes del Concurs Montphoto 2025
- Lloc: Hall de La Cate
- Exposició de pintura a càrrec de Jordi Machordom
- Lloc: Ateneu Empordà Obert
- Exposició audiovisual 3D de coves subterrànies a càrrec de Víctor Ferrer (acaba el 23 de gener)
- Lloc: Espai Cultural Bookman
- Zona de recomanació i exposició de les noves adquisicions de llibres de muntanya
- Lloc: Biblioteca municipal de Figueres
