L'Albacete del figuerenc Víctor Valverde elimina el Madrid de la Copa

L'extrem va ser suplent en la gesta del conjunt manxec, que va vèncer per 3 a 2

Valverde, al centre de la imatge, celebrant la victòria final.

Redacció

Albacete

Tot i que el figuerenc Víctor Valverde no va jugar cap minut, el seu Albacete Balompié va aconseguir una fita històrica tot eliminant el Reial Madrid dels vuitens de final de la Copa del Rei. L'equip manxec va guanyar per 3 a 2, amb un gol èpic de Jefté en el minut 94' que va desfer l'empat que acabava de firmar Gonzalo pel Madrid. El resultat suposa un daltabaix sonat en el debut d'Álvaro Arbeloa com a entrenador blanc.

Víctor Valverde, que està comptant amb molts minuts amb l'Albacete, va ser víctima de les rotacions en l'onze titular del tècnic Alberto González. A la segona meitat, amb empat en el marcador durant una bona estona, l'entrenador va apostar per perfils menys agitadors que el de l'extrem figuerenc. Valverde ha disputat tretze partits de lliga a Segona Divisió i un partit de Copa aquesta temporada 2025/2026

