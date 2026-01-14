Ciclisme
Vingegaard escalfarà motors a l'Empordà amb la Volta abans d'afrontar el Tour
Serà un assaig per al ciclista danès de cara a un altre repte: lluitar per la victòria al Giro
Sergi López-Egea
Jonas Vingegaard, amb dos Tours i una Vuelta al palmarès, convertirà la Volta Ciclista a Catalunya (del 23 al 29 de març) en una cursa d’alt voltatge, amb un duel per la victòria que ja s’anuncia apassionant amb Remco Evenepoel. La prova, com ja ho va fer el 2025, passarà per l’Empordà el 24 de març del 2026 en una etapa entre Figueres i Banyoles. Serà un assaig del ciclista danès per afrontar el repte d’intentar la victòria en el Giro (la ronda italiana es disputa entre el 8 i el 31 de maig).
Res de clàssiques i tot enfocat a convertir-se en l'únic corredor en actiu que aconsegueix la victòria en les tres grans. A Vingegaard li suposarà un esforç extra perquè després del Giro arribarà el Tour –no es contempla cap renúncia a la principal prova del calendari–. La ronda francesa s’inicia a Barcelona i fins a la capital catalana Vingegaard i Tadej Pogacar –vencedor de les dues últimes edicions del Tour– no es veuran les cares. Els dos últims anys la Grande Boucle ha acabat amb l’eslovè vestit de groc i el corredor danès en segona posició.
Un recorregut a mida
Vingegaard va descobrir aquest dimarts el calendari de competició en aquest curs ciclista. Debutarà al febrer (16 al 22) en el UAE Tour, on coincidirà, com després a Catalunya, amb Evenepoel. Com que Pogacar enfoca el camí previ al Tour amb les clàssiques primaverals i Vingegaard no té previst acudir a les voltes a Romandia i Suïssa, on serà Pogacar, fins al 4 de juliol, sortida de Barcelona i inici del Tour, no coincidiran en cap competició.
"M’encantaria afegir la maglia rosa a la meva col·lecció. El recorregut del Giro és magnífic per a mi. A més, no és tan exigent com altres anys, per la qual cosa la combinació de Giro i Tour és una opció favorable per a mi". Vingegaard mai ha corregut la ronda italiana, que afrontarà per primera vegada amb 29 anys. El seu ja excompany Simon Yates, que va anunciar la retirada la setmana passada, és el vigent vencedor de la prova.
