Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Estany VilaütTerrenys Palau-saverderaFi revolta pagesaAtracaments a FigueresRetencions Alt Empordà
instagramlinkedin

Bàsquet

El Bàsquet Vilafant i el Roses comencen l’any amb derrota a Segona Catalana

Cauen contra els dos primers classificats de la competició, l'AECAM i el Vilassar de Mar

Una acció del Vilafant-AECAM

Una acció del Vilafant-AECAM / Bàsquet Vilafant

Roger Illa

Roger Illa

Vilafant / Vilassar de Mar

No tenien un inici d’any massa prometedor. El Bàsquet Vilafant s’enfrontava al segon classificat de Segona Catalana, l’AECAM Santa Susanna, i el Roses visitava el líder, el Vilassar de Mar. Tots dos partits servien per a inaugurar el 2026 i es van cloure amb derrota dels equips altempordanesos de la categoria.

El Bàsquet Vilafant va caure a casa per 66 a 78. Els taronja van ser capaços de mantenir el ritme rival durant quasi tota la primera meitat, però a partir del tercer quart el Santa Susanna va anar augmentant l’escletxa fins a vèncer sense patiment.

El Roses, per la seva banda, continua amb només dues victòries. En la visita al Vilassar de Mar va patir una derrota contundent, però enganyosa: els maresmencs van guanyar per un clar 86-63, i van dominar en el marcador en gairebé tot moment, però prop del final del tercer quart el Roses només estava set punts per sota. L'empenta local en el darrer període va deixar una diferència més grossa de la que la major part del matx havia merescut.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents