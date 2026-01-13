Tercera RFEF
L’Escala tanca una primera volta històrica amb un empat agredolç
Els anxovers arriben a l'equador de la lliga amb 27 punts, xifra rècord del club a Tercera, però queden sense guanyar per cinquè partit consecutiu contra el Tona
L’Escala va cloure dissabte una primera volta de lliga històrica. L’equip costaner arriba a l’equador de la temporada amb 27 punts, la millor xifra inicial registrada en els tres anys que ha disputat a Tercera Federació. La fita, però, va tenir un regust amarg, ja que els anxovers van haver de conformar-se amb un empat a casa contra el Tona, en el que és el seu cinquè partit consecutiu sense guanyar.
L’equip de David Gurillo rebia el Tona i es retrobava amb el seu anterior tècnic, Raúl Paje. El barceloní, que va dirigir amb bona nota l’Escala durant la temporada 2024/2025, afrontava el seu segon partit a la banqueta dels osonencs després d’un canvi d’entrenador. El Tona arribava embravit, ja que havia sumat els tres punts en el debut de Paje i visitava un l’Escala en el pitjor tram de l’any.
Durant el transcurs del partit, ni escalencs ni tonencs van ser capaços d’imposar el seu domini. El partit va arribar al tram final sense gols, fins que Umaru, fitxatge d’hivern de l’Escala que ahir debutava com a titular, va empènyer cap a dins una pilota morta dins l’àrea (70’). L’alegria anxovera va durar poc, perquè Joan Martínez, en una excel·lent maniobra i una canonada al pal curt, va firmar l’1-1 definitiu menys de deu minuts després. En el tram final, el Tona va ser qui més ho va provar i l’Escala va agrair la seva falta d’encert i la bona versió de Jona sota pals.
Els 27 punts dels costaners valen la sisena posició a la taula, a només dos punts del Vilanova, l’equip que ara marca el play-off. Els de David Gurillo buscaran reenganxar-se en la pugna dissabte a casa, davant la Grama (quatre de la tarda).
