Tercera Catalana
El Bellcaire s’emporta el derbi i no perd la pista de l’Empuriabrava
Els de Pitu Batlle guanyen per la mínima contra l'Escala B, mentre que el líder reprèn el camí de la victòria a Vilobí
Si bé l’Empuriabrava-Castelló, que havia perdut en l’últim partit de 2025, va tornar a guanyar contra el Base Vilobí (1-3), el Bellcaire no li permet relaxar-se i vol ser el seu principal competidor de cara a l’ascens directe. Els de Pitu Batlle van sumar tres punts de prestigi a casa, en el derbi de veïns contra el filial de l’Escala.
Óscar Domínguez (3’), gràcies a un penal matiner, i Martí Pou (85’), amb un xut ras des de la frontal, van contrarestar el gol de Roger Puig en el minut 14 i van deixar els tres punts a Bellcaire. L’equip continua, així doncs, en la segona posició, només tres punts per sota de l’Empuriabrava. A punt d’arribar a l’equador de la competició, lideren els registres defensius amb només onze gols en contra.
Qui pressiona sota dels dos equips capdavanters és el Llançà. Amb una plantilla plena de joventut, els blanc-i-vermells van sumar una nova victòria treballada contra l'Atlètic Pals (3-2) i ja sumen vint-i-quatre punts. Són set menys que els que acumula el Bellcaire, més fiable en aquesta primera volta, però el Llançà podrà apropar-se més si s'endú la victòria del derbi ajornat a Portbou (programat pel dimecres 21 de gener).
