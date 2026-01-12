Futbol
El Real Madrid acomiada Xabi Alonso i el substitueix Álvaro Arbeloa
El club blanc ho ha anunciat en un comunicat
Fermín de la Calle
El Real Madrid ha anunciat la destitució de Xabi Alonso després de perdre la final de la Supercopa d'Espanya davant el Barcelona. Aquest és el comunicat en el qual ha fet pública la decisió:
"El Real Madrid C. F. comunica que, de mutu acord entre el club i Xabi Alonso, s'ha decidit posar fi a la seva etapa com a entrenador del primer equip. Xabi Alonso sempre tindrà l'estima i l'admiració de tot el madridisme perquè és una llegenda del Real Madrid i ha representat en tot moment els valors del nostre club. El Real Madrid sempre serà casa seva. El nostre club agraeix a Xabi Alonso i a tot el seu equip tècnic la feina i la dedicació en tot aquest temps, i els desitja molta sort en aquesta nova etapa de les seves vides".
Arbeloa, el seu substitut
Posteriorment el conjunt blanc ha confirmat el que era un secret a veus, Álvaro Arbeloa, l'entrenador del Castilla, serà el seu substitut.
"El Real Madrid C. F. comunica que Álvaro Arbeloa és el nou entrenador del primer equip. Álvaro Arbeloa ha estat l'entrenador del Castilla des del juny de 2025, i ha desenvolupat tota la seva carrera com a entrenador a la pedrera del Real Madrid, des de 2020. Va dirigir l'Infantil A la temporada 2020-2021 proclamant-se campió de Lliga, el Cadet A a la 2021-2022 i el Juvenil A des de 2022 fins a 2025. Com a entrenador del Juvenil A, va aconseguir el triplet a la 2022-2023 (Lliga, Copa del Rei i Copa de Campions) i la Lliga a la temporada 2024-2025.
Com a jugador, Álvaro Arbeloa va formar part del Real Madrid en una de les etapes més reeixides de la seva història. Va defensar la nostra samarreta entre 2009 i 2016, en 238 partits oficials. Durant aquest temps va guanyar 8 títols: 2 Copes d'Europa, 1 Mundial de Clubs, 1 Supercopa d'Europa, 1 Lliga, 2 Copes del Rei i 1 Supercopa d'Espanya. Amb la selecció espanyola, Álvaro Arbeloa també va formar part d'una època històrica, en la qual va guanyar el Mundial de 2010 a Sud-àfrica i 2 Eurocopes (2008 i 2012). Va ser 56 vegades internacional".
- Primer temps a l’Institut Ramon Muntaner de Figueres: professor, director
- Veïns de l'Alt s'afegeixen a la protesta pagesa a l'AP-7 a Pontós
- Els pagesos de l'Empordà passen la tercera nit tallant carreteres per l'acord de la UE amb el Mercosur
- Ethèric, el vi de l'Empordà que explica una història i ha guanyat un premi per la seva etiqueta 'etèrica
- L’ampliació del Museu el Joguet de Catalunya a Figueres comença a caminar per a reforçar la 'Ciutat dels Museus
- Desapareix una dona de 78 anys a Roses
- Roben un cotxe a Saragossa, xoquen amb una autocaravana a Capmany i el conductor dona positiu en drogues
- Màxima crescuda de reserves d'aigua al pantà de Darnius-Boadella