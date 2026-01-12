Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El Figueres es veu obligat a mirar cap a baix després d'una nova derrota

Els de Jordi Grabulosa cauen a casa, contra el Lloret (0-1)

Pugi, del Figueres, amb Hugo Campí, exunionista que ara juga al Lloret.

Pugi, del Figueres, amb Hugo Campí, exunionista que ara juga al Lloret. / Pics Blanes

Roger Illa

Roger Illa

Figueres

La Unió Esportiva Figueres va patir, dissabte, una nova derrota en lliga a Vilatenim. L’equip entrenat per Jordi Grabulosa va caure per 0 a 1 en la visita del Lloret. La Unió va fer curt, de nou, davant un dels equips que va començar la temporada amb un objectiu similar.

Els figuerencs van anar a remolc des de ben aviat. Biel Gasca va obrir la llauna en el minut 11, confirmant un domini inicial visitant que perfectament s’hauria pogut traduir en més gols. A la segona meitat, el Figueres va poder reduir la superioritat lloretenca i va gaudir d’alguna arribada, si bé els visitants tampoc van renunciar a buscar el gol de la sentència. El marcador, però, no va moure’s més. És la quarta victòria consecutiva d’un Lloret que apunta a lluitar per tornar a Lliga Elit.

Les coses són ben diferents a Vilatenim: si bé l’equip també prové de la categoria superior, la missió inicial de l’ascens cada setmana s’esvaeix una mica més. La part de dalt és lluny i el descens s’apropa perillosament: només dos punts separen el Figueres, onzè, del Parets, el Caldes i el Premià, equips a la zona vermella. El pròxim partit dels unionistes serà contra un d’aquests conjunts, el Caldes, dissabte vinent a dos quarts de cinc de la tarda.

