Tenis taula
El CER l’Escala no té res a fer a la pista del líder, el Priego
L'equip no alinea estrangers, cau per 4 a 0 i continua en zona de descens
La particularitat que els jugadors professionals de tenis taula disputin diverses lligues alhora fa que, sovint, els equips hagin d’especular i preveure en quins partits val la pena alinear els seus millors homes i en quins no compensa tant la despesa econòmica. Aquest divendres passat, el CER l’Escala no va convocar cap dels seus jugadors estrangers en la visita a la pista del líder, el Real Club Cajasur de Priego, a Còrdova. El partit va acabar en victòria claríssima dels locals per 4 a 0.
Iker González, Xavier Peral i David González van ser els tres representants locals del CER en el primer partit de 2026. Peral va ser l’únic dels tres que va jugar dos partits i en l’últim enfrontament del matx, el quart, va poder oposar prou resistència, si bé el local Robert Gardos va guanyar per la via ràpida per tres sets a zero. Els altres jugadors dels cordovesos, els també internacionals Machado i Soderlund, no van tenir pietat i van mostrar-se molt superiors per a assegurar una victòria que els manté líders en solitari.
El divendres 23 de gener el CER l'Escala torna a casa en un partit més assumible contra l’Irun Leka Enea.
- Primer temps a l’Institut Ramon Muntaner de Figueres: professor, director
- Veïns de l'Alt s'afegeixen a la protesta pagesa a l'AP-7 a Pontós
- Els pagesos de l'Empordà passen la tercera nit tallant carreteres per l'acord de la UE amb el Mercosur
- Ethèric, el vi de l'Empordà que explica una història i ha guanyat un premi per la seva etiqueta 'etèrica
- L’ampliació del Museu el Joguet de Catalunya a Figueres comença a caminar per a reforçar la 'Ciutat dels Museus
- Desapareix una dona de 78 anys a Roses
- Roben un cotxe a Saragossa, xoquen amb una autocaravana a Capmany i el conductor dona positiu en drogues
- Màxima crescuda de reserves d'aigua al pantà de Darnius-Boadella