Tenis taula

El CER l’Escala no té res a fer a la pista del líder, el Priego

L'equip no alinea estrangers, cau per 4 a 0 i continua en zona de descens

Xavier Peral, del CER, contra el Priego.

Xavier Peral, del CER, contra el Priego. / CER l'Escala

Roger Illa

Roger Illa

Priego (Còrdova)

La particularitat que els jugadors professionals de tenis taula disputin diverses lligues alhora fa que, sovint, els equips hagin d’especular i preveure en quins partits val la pena alinear els seus millors homes i en quins no compensa tant la despesa econòmica. Aquest divendres passat, el CER l’Escala no va convocar cap dels seus jugadors estrangers en la visita a la pista del líder, el Real Club Cajasur de Priego, a Còrdova. El partit va acabar en victòria claríssima dels locals per 4 a 0.

Iker González, Xavier Peral i David González van ser els tres representants locals del CER en el primer partit de 2026. Peral va ser l’únic dels tres que va jugar dos partits i en l’últim enfrontament del matx, el quart, va poder oposar prou resistència, si bé el local Robert Gardos va guanyar per la via ràpida per tres sets a zero. Els altres jugadors dels cordovesos, els també internacionals Machado i Soderlund, no van tenir pietat i van mostrar-se molt superiors per a assegurar una victòria que els manté líders en solitari.

El divendres 23 de gener el CER l'Escala torna a casa en un partit més assumible contra l’Irun Leka Enea.

