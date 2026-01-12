Primera Catalana
L’Adepaf Txots manté el ritme de creuer per arribar a les deu victòries consecutives
L'equip de Marc Delemus tomba sense problemes el Vilassar de Dalt
El canvi d’any no suposa cap diferència per l’Adepaf Txots, que continua guanyant amb molta solvència a Primera Catalana. Ja són deu victòries consecutives dels de Marc Delemus; l’única derrota de la temporada va arribar en la segona jornada i davant el segon classificat, el Palamós. La resta dels partits s'han resolt a favor dels blanc-i-blaus i gairebé sempre ho han fet amb claredat.
Diumenge, l’Adepaf Txots va dominar a la pista d’un dels equips de la part alta, el Vilassar de Dalt (64-81), amb un inspirat Guillem Díaz, autor de 33 punts. El guió va ser l'habitual de la temporada, amb un xoc més anivellat durant el primer temps i una empenta en el tercer quart que va dinamitar completament les opcions rivals. El 12 a 25 favorable a l'Adepaf en la sortida de la segona meitat va servir en safata la nova victòria.
Amb la victòria del Palamós sobre el Cabrera (92-73), cada cop són menys els equips que s’acosten al lideratge figuerenc. El mateix Cabrera ja queda dues victòries per sota. El Palamós també en té nou, dues menys que l'Adepaf Txots, però compta amb un partit pendent programat pel 22 de febrer contra el Caldes en el qual partirà com a clar favorit. Vist el ritme de victòries de tots dos equips, el xoc entre palamosins i figuerencs es preveu, així doncs, decisiu de cara al desenllaç del títol. Es jugarà ben aviat, el 31 de gener, a la pista dels del Baix Empordà. Abans, els de Marc Delemus es veuran les cares amb el Lliçà d'Amunt i el Farners a casa.
