Tercera RFEF
La llei de l'ex s'acarnissa amb el Peralada a Nou Barris
Aliou Traoré, xampanyer la temporada passada, fa un hat-trick en mitja part per guanyar els tres punts per a la Montanyesa
L'anomenada llei de l'ex es dona quan, en ocasions especials, un jugador rendeix especialment bé el dia que s'enfronta a un anterior equip. Qui sap si ha estat a causa d'estar més motivat que de costum, de conèixer millor els defenses rivals o per pura casualitat, però avui el Peralada l'ha tastat de valent, i en contra. Aliou Traoré, exdavanter xampanyer que ara lidera l'atac de la Montanyesa, ha fet un hat-trick en la primera meitat per deixar els d'Àlex Marsal sense punts de la visita a la Bombonera de Nou Barris. En mitja hora el malià ha fet més gols que en tota la temporada passada amb els de l'Alt Empordà.
Els tres gols han obert una ferida massa sagnant per a ser curada en només quaranta-cinc minuts. El Peralada ha marxat amb un 0 a 3 en contra al descans i, si bé ha buscat la reacció amb un triple canvi per a la segona meitat, només ha pogut apropar-se tímidament en el marcador. L'únic gol blanc-i-verd l'ha fet Master Omar en el 55'. Uns minuts després el de Gàmbia ha estat substituït i ha vist la vermella un cop ja era fora del terreny de joc. La Montanyesa s'ha fet forta a casa en el que restava de temps i l'1 a 3 no s'ha tornat a moure.
La derrota allunya el Peralada de l'objectiu del play-off i el deixa en la setena posició en la qual havia començat la jornada. Als d'Àlex Marsal els esperen dos caps de setmana durs: primer, encetaran la segona volta al camp del Badalona, i després rebran el Cornellà. Els dos equips barcelonins ocupen les dues primeres posicions de la taula i són clars candidats a pujar de categoria.
