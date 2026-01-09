Obituari
Mor Semenova: la vida entre l’èxit i el drama de la millor basquetbolista de sempre
La llegendària jugadora letona de 2,13 m mor als 73 anys després d’una carrera inigualable, un recordat pas per Espanya i les penúries patides per culpa de la seva malaltia (acromegàlia)
Francisco Cabezas
A Uliana Semiónova (Medumi, Letònia, antiga Unió Soviètica, 1952), la basquetbolista més premiada de tots els temps morta aquest dijous als 73 anys, la van presentar en un Corte Inglés quan va arribar el desembre del 1987 a Madrid.
A l’Espanya ‘vuitantera’ no es parlava ni s’escrivia d’una altra cosa. Una dona imponent i somrient de 2,13 metres i prop de 120 quilos arribava perquè el públic espanyol reparés en l’existència del bàsquet femení. Era la primera vegada que l’URSS permetia que una icona d’un dels seus esports fetitxe jugués en un altre lloc. I Semiónova, que ja tenia 35 anys i que amb prou feines podia caminar per culpa d’un peu destrossat davant la dificultat de moure un cos torturat pel descontrol de les seves hormones de creixement (patiria acromegàlia), va venir per jugar cinc mesos al Tintoretto Getafe.
«Va ser a Espanya on realment em vaig sentir una estrella del bàsquet», confessava en un formidable documental d’Informe Robinson emès el 2019, on li va ser impossible contenir les llàgrimes davant el que havia viscut.
I això que Semiónova ho va ser tot en un bàsquet en el qual amb prou feines va conèixer el sentiment de la derrota esportiva. Amb l’URSS, combinat amb el qual només va perdre un partit en 18 anys (l’últim, davant els Estats Units el 1986), va conquerir dos ors olímpics (Montreal 76 i Moscou 80, que haguessin sigut tres si haguñes participat la Unió Soviètica en els Jocs Olímpics de Los Angeles), tres Mundials i deu Europeus consecutius. I amb el club que la va captar, el TTT Riga, 15 lligues i 11 Copes d’Europa.
Títols, medalles, però també mercaderia per a una URSS que, ja en la recta final de la seva carrera i després d’haver sigut convenientment espremuda, li va permetre fitxar per un Tintoretto Getafe que va passar de lluitar per la salvació a jugar la final de la lliga femenina, ja amb Semenova destrossada i sense forces per portar les seves companyes al títol en el tercer i definitiu partit.
Abans, Antonio Jareño, el president del club de Getafe, havia hagut de negociar la contractació de la jugadora a Moscou amb el Ministeri d’Esports Soviètic (‘Sovintersport’, l’Organització Nacional de Comerç Exterior del Comitè d’Esports Soviètic], que seria el que acabaria donant per bona la transacció. El Tintoretto Getafe pagaria 1.100.000 de les antigues pessetes per cada mes que Semiónova es quedés a Espanya. La jugadora, no obstant, només podia quedar-se amb 52.000 pessetes mensuals. Fins i tot va arribar a acusar les autoritats soviètiques de fer-li passar gana durant aquell periple. Era el Tintoretto Getafe i les seves companyes d’equip eren les que l’ajudaven amb els menjars.
Nascuda a Medumi, a tot just cinc quilòmetres de la frontera amb Lituània, ‘Ula’, nascuda en una família d’agricultors sense electricitat a casa, va començar aviat a destacar entre els seus cinc germans per la seva altura, condicionada per una malaltia rara (l’acromegàlia, la mateixa que tenen altres icones del bàsquet com el romanès Gheorghe Muresan o l’exjugador del Barça Roberto Dueñas),de la qual els seus pares res sabien. Ells, que l’enviaven a buscar aigua al pou, simplement pensaven que era una nena alta. Tant que, als 13 anys, ja feia 1,93 metres. Les autoritats soviètiques aviat hi van reparar, traient-la de casa seva perquè comencés a guanyar partits per al Riga i l’URSS (va fer el seu debut amb el combinat nacional als 16 anys).
Allò del Tintoretto Getafe, és clar, va ser una altra cosa. En el seu debut davant el Canoe, i malgrat les garrotades que li intentava donar la nord-americana Van Goor, va anotar 22 punts i va capturar 31 rebots. Després d’una carrera dedicada a la feina i la repetició mecànica, pocs tirs lliures fallava. Ella disfrutava com mai, malgrat que en alguns pavellons hi hagués qui acudís per burlar-se del seu físic. A ella poc li importava. Tampoc la seva altura. Des de petita havia après a viure sense complexos. Però el seu físic era llavors ja tan limitat, amb una talla 56 en un peu i una 54 en l’altre, que jugar començava a ser per a ella un calvari. Tot i que Semiónova, amb el dorsal 5 que li van oferir a Getafe, i sempre agraïda, humil i carinyosa amb les seves companyes, només veiés coses bones a una experiència que omplia les seves ganes de viure en un altre lloc i expandir la seva ànsia de coneixement.
Després de perdre aquella final de la lliga femenina davant el Caixa Tarragona a Tortosa, i amb dificultats importants per desplaçar-se per la pista, va deixar Getafe. ‘Ula’ va tenir una última parada al Valenciennes Orchies, abans de tornar a Riga i treballar per al Comitè Olímpic letó. Tot i que els seus últims anys de vida no van ser senzills, amb la seva malaltia limitant-la cada vegada més, sent incapaç d’assumir els alts costos econòmics que requeria la seva condició, patint l’amputació d’una cama i, pràcticament, posant-la en un llit.
Aquella nena que no podia seure al pupitre de l’escola i que, una vegada retirada, guardava amb mim les seves medalles davant el record d’una vida sense igual, va exercir un domini total en un bàsquet femení que ella va canviar. I va dignificar.
