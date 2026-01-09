Tercera RFEF
L'Escala es retroba amb Raúl Paje i el Peralada visita la Bombonera de Nou Barris
Els anxovers reben el Tona, dissabte a la tarda, mentre que els xampanyers juguen diumenge al migdia al sempre exigent camp de la Montanyesa
Els dos altempordanesos de Tercera RFEF afronten la dissetena jornada, l'última de la primera volta, fora del play-off. L'Escala és sisè, empatat a punts amb l'equip que marca la promoció, el Vilanova. El Peralada, al seu torn, es troba només dos punts per sota i té a tocar unes places de play-off que encara se li estan resistint.
L'Escala jugarà el primer partit de l'any al Nou Miramar contra un dels equips habituals de Tercera en les últimes temporades, el Tona (dissabte a les 16h). El duel contra els osonencs tindrà un al·licient especial, gestat durant aquest mercat d'hivern: Raúl Paje, entrenador anxover durant la temporada 2024/2025, és el nou tècnic tonenc després de la destitució d'Eduard Fortet. El barceloní va assumir a finals de desembre la banqueta d'un equip que no guanyava des d'octubre i en el seu debut, contra el Vilassar, ja va sumar els tres punts.
El partit serà, per tant, un xoc entre un equip que vol confirmar el canvi de dinàmica i un conjunt, l'Escala, que passa pel pitjor moment de la temporada. Els de David Gurillo encadenen quatre jornades sense guanyar i s'han anat allunyant a poc a poc de les primeres posicions; ara, tenen el líder Badalona a cinc punts. L'inici de 2026 a Lleida va ser negatiu (2-0) i el retorn al Nou Miramar buscarà incentivar l'equip per a tancar la primera volta amb tres punts i encarar el segon tram en bona forma.
A pels tres punts a la Bombonera
El Peralada no arriba malament a l'equador de la lliga, però tampoc acaba de trobar la regularitat a l'hora de sumar victòries que el confirmin entre els de dalt. Ja fa setmanes que voreja el play-off i que s'hi acosta punt rere punt, i en aquesta dissetena jornada tindrà una nova oportunitat d'entrar-hi. Tindrà, això sí, un desplaçament ben exigent. Visitarà l'anomenada "Bombonera de Nou Barris", el fortí de la Montanyesa barcelonina (diumenge a les 12h). Es tracta d'un camp conegut per tenir una de les aficions més fidels de la divisió i jugar-hi com a visitant mai resulta senzill.
Tot i la seva fortalesa com a local, la Montanyesa està patint enguany per sumar victòries i, amb divuit punts, es troba en la zona intermèdia que separa el descens del play-off. Els barcelonins només han guanyat dos cops a casa i són l'equip menys golejador del grup, amb només deu dianes.
