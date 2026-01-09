Primera Catalana
Gener decisiu per un Figueres obligat a escalar posicions
L'equip, que obre l'any amb només dos punts de marge sobre el descens, disputarà cinc partits abans del febrer
La Unió Esportiva Figueres afronta un mes de gener que serà decisiu de cara a dictaminar les possibilitats reals de l'equip. L'equip figuerenc té pràcticament l'obligació de lluitar fins al final per tornar a la Lliga Elit. Enceta l'any, però, ben lluny de l'objectiu. Jugats dotze partits, la Unió és desena amb quinze punts, dotze menys dels que té la Juventus de Lloret, l'equip que s'asseguraria ara mateix la promoció d'ascens. Els cinc partits en les tres setmanes que resten de mes seran clau per afrontar la segona part de la temporada d'una manera o d'una altra.
La realitat unionista en l'entrada d'any és, de fet, ben llunyana a les aspiracions que tenia el club en l'inici de la temporada. El Figueres tan sols té dos punts de marge sobre el descens i, si el context fos un altre, segurament no hi hauria dubte que la prioritat actual seria la de mantenir la categoria. L'equip arrossega el pobre rendiment de les vuit primeres jornades i encara no ha tingut temps de confirmar una reacció sota les ordres de Jordi Grabulosa i Arseni Comas. La parella de tècnics només ha pogut dirigir quatre partits en quasi dos mesos després de rellevar Hèctor Simón. Les diverses aturades de la competició i la suspensió per pluja del Granollers-Unió que havia de tancar 2025 han complicat la tasca de consolidar la millora en el ritme competitiu.
Aquest partit a terres vallesanes serà un dels compromisos que jugarà el Figueres aquest gener. El partit es jugarà el dimecres 21 de gener. Abans, els unionistes ja hauran disputat dos partits: dissabte 10 (16h), a casa contra el Lloret, i dissabte 17 a Caldes de Montbui. El derbi gironí d'aquest cap de setmana vinent enfrontarà dos dels descendits des de Lliga Elit i serà un repte important, ja que el Lloret, tercer a la taula, és un dels conjunts que millor està rendint últimament a Primera Catalana. Un cop jugat el partit endarrerit a Granollers, la Unió tindrà dos compromisos més en el que quedarà de mes: diumenge 25 a Premià de Mar, i dissabte 31 a casa, contra el Torroella.
