Tenis
Un fet inèdit en el tenis: una jugadora disputa un torneig professional... i no sap ni servir
La tennista egípcia Hajar Abdelkader protagonitza una de les imatges més surrealistes que es recorden en aquest esport
Jordi Pérez de Arenaza
L’inici d’any ja ha deixat una de les imatges més impactants que es recorden en el tenis. Va passar durant el W35 Nairobi, en la modalitat femenina, i les protagonistes van ser les tennistes Hajar Abdelkader i Lorena Schaedel. El que d’entrada podia semblar un partit normal es va convertir en un espectacle vergonyós.
No és cap secret que en alguns ITF el sistema d’invitacions wild card està menys controlat i hi ha més llibertat que en els tornejos ATP i, d’aquesta manera, sovint s’obre la porta a decisions qüestionables. Tanmateix, poques vegades s’arriba a un nivell tan preocupant com el que ha suposat la presència d’Hajar Abdelkader al quadre.
La tennista egípcia va protagonitzar una actuació difícil de descriure que va provocar vergonya aliena entre els espectadors. La seva aportació al marcador es va limitar a tres punts i va cometre un total de vint dobles faltes, una cosa habitual en algú que no ha agafat mai una raqueta de tennis en tota la seva vida.
Més enllà del vessant purament tècnic dels cops, en algunes imatges del partit també es va poder veure que tenia problemes amb les normes d’aquest esport: no semblava tenir clars ni els conceptes més bàsics del joc, fins al punt de dubtar sobre quin costat de la pista havia d’ocupar per servir i per restar.
Les imatges del partit resulten tan insòlites com incòmodes de veure. Moviments descoordinats, gestos de confusió absoluta i una execució tècnica pròpia d’algú que s’enfronta per primera vegada a una pista de tennis, no pas d’una jugadora inscrita en un torneig professional. Tot plegat deixa en evidència una invitació difícilment justificable i planteja preguntes incòmodes sobre els criteris que s’estan aplicant.
De moment, el torneig no ha donat cap mena d’explicació sobre el que ha passat i tampoc la tennista egípcia Hajar Abdelkader ha trencat el seu silenci.
