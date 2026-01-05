NECROLÒGIQUES
Futbol
El Peralada empata in extremis amb el Cerdanyola
L'equip d'Àlex Marsal ha igualat dues vegades el partit, la segona al 97'
Jordi Bofill
Peralada
El Peralada va salvar, aquest diumenge, un punt a casa contra un dels equips de la zona baixa, el Cerdanyola. Els barcelonins van avançar-se de córner amb Barris i els xampanyers van igualar amb Omar transformant un penal a la segona meitat. Pitarque va fer un 1-2 que semblava definitiu, però Romero va aparèixer com el capità que és per a treure un empat al 97’.
