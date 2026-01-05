Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El Peralada empata in extremis amb el Cerdanyola

L'equip d'Àlex Marsal ha igualat dues vegades el partit, la segona al 97'

Foto dels capitans i àrbitres abans del partit.

Foto dels capitans i àrbitres abans del partit. / CF Peralada

Jordi Bofill

Peralada

El Peralada va salvar, aquest diumenge, un punt a casa contra un dels equips de la zona baixa, el Cerdanyola. Els barcelonins van avançar-se de córner amb Barris i els xampanyers van igualar amb Omar transformant un penal a la segona meitat. Pitarque va fer un 1-2 que semblava definitiu, però Romero va aparèixer com el capità que és per a treure un empat al 97’.

