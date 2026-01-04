Futbol
L’Escala perd en un dia per oblidar contra el Lleida
Els homes de David Gurillo es veuen penalitzats amb un gol en cada període
Jordi Bofill
L'Escala
La bona temporada de l’Escala va patir un sotrac a Lleida, en una matinal en què els locals van aconseguir els tres punts amb més facilitat de la prevista (2-0). Un gol de Pau Russo abans de la mitja hora de joc i un segon de Joan Miquel ja a les acaballes, van deixar amb les mans buides als altempordanesos en el seu quart partit consecutiu sense triomf.
