Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Capgrossos xefs DisfrutarDarnius-BoadellaComerços centenaris EmpordàPeralada Mas MarcèQuines Alt Empordà
instagramlinkedin

Futbol

L’Escala perd en un dia per oblidar contra el Lleida

Els homes de David Gurillo es veuen penalitzats amb un gol en cada període

Una acció del partit entre l'Escala i l'Europa B disputat al Nou Miramar.

Una acció del partit entre l'Escala i l'Europa B disputat al Nou Miramar. / @CEEuropa

Jordi Bofill

L'Escala

La bona temporada de l’Escala va patir un sotrac a Lleida, en una matinal en què els locals van aconseguir els tres punts amb més facilitat de la prevista (2-0). Un gol de Pau Russo abans de la mitja hora de joc i un segon de Joan Miquel ja a les acaballes, van deixar amb les mans buides als altempordanesos en el seu quart partit consecutiu sense triomf.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Les comarques gironines registren deu casos de malalties tropicals importades durant l'any passat, un 72% menys que al 2024
  2. Montserrat Brugués, alcaldessa de Sant Llorenç de la Muga: “La gent que vol venir a viure aquí no troba habitatge per culpa de les segones residències”
  3. Miquel Carceller, professor: “No és que els joves d’avui siguin pitjors; és que no se’ls ha exigit, no se’ls ha preparat”
  4. Jordi Roca i una granja de l'Empordà llancen un recuit inspirat en unes postres mítiques d'El Celler de Can Roca
  5. Bibiana Vallmajó, alcaldessa de Navata: “Situar el poble com a zona prioritària per a parcs solars no ens ajuda”
  6. MAPA | Aquests són els comerços centenaris de l'Alt Empordà
  7. Bernat Marcè, la nova generació de Peralada Mas Marcè: “La nostra idea és fer tres productes amb en Jordi Roca”
  8. Jordi Puig, alcalde de Lladó: “El perill no són les renovables, sinó l'especulació verda que no s'atura”

Mig miler persones es concentren a Barcelona per “festejar l’alliberació” de Veneçuela

Mig miler persones es concentren a Barcelona per “festejar l’alliberació” de Veneçuela

L'exèrcit veneçolà fa costat a Rodríguez i s'activa per combatre l'"agressió imperial" dels Estats Units

L'exèrcit veneçolà fa costat a Rodríguez i s'activa per combatre l'"agressió imperial" dels Estats Units

Hisenda aclareix si les transferències entre pares i fills són donacions

Hisenda aclareix si les transferències entre pares i fills són donacions

Incendi en una casa aïllada a la Bisbal d'Empordà

Incendi en una casa aïllada a la Bisbal d'Empordà

Troben el cadàver de Fernando Martín, mort en el naufragi d'un vaixell turístic a Indonèsia

Troben el cadàver de Fernando Martín, mort en el naufragi d'un vaixell turístic a Indonèsia

Tot el que has de saber sobre la Cavalcada de Reis 2026 a Figueres: novetats, recorregut i horaris

Tot el que has de saber sobre la Cavalcada de Reis 2026 a Figueres: novetats, recorregut i horaris

EN IMATGES | Els àngels tornen a vèncer els dimonis en la darrera representació de la temporada dels Pastorets de Figueres

EN IMATGES | Els àngels tornen a vèncer els dimonis en la darrera representació de la temporada dels Pastorets de Figueres

L’‘elegida’ per Trump per liderar la transició de Veneçuela que insinua rebel·lar-se

L’‘elegida’ per Trump per liderar la transició de Veneçuela que insinua rebel·lar-se
Tracking Pixel Contents