L’Escala perd en un dia per oblidar contra el Lleida

Els homes de David Gurillo s'han vist penalitzats amb un gol en cada període

Un moment del partit. / FC l'Escala

Jordi Bofill

L'Escala

La bona temporada de l’Escala va patir un sotrac aquest diumenge a Lleida, en una matinal en què els locals van aconseguir els tres punts amb més facilitat de la prevista (2-0).

Un gol de Pau Russo abans de la mitja hora de joc i un segon de Joan Miquel ja a les acaballes, van deixar amb les mans buides als altempordanesos en el seu quart partit consecutiu sense triomf.

