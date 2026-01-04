NECROLÒGIQUES
Futbol
L’Escala perd en un dia per oblidar contra el Lleida
Els homes de David Gurillo s'han vist penalitzats amb un gol en cada període
Jordi Bofill
L'Escala
La bona temporada de l’Escala va patir un sotrac aquest diumenge a Lleida, en una matinal en què els locals van aconseguir els tres punts amb més facilitat de la prevista (2-0).
Un gol de Pau Russo abans de la mitja hora de joc i un segon de Joan Miquel ja a les acaballes, van deixar amb les mans buides als altempordanesos en el seu quart partit consecutiu sense triomf.
- Les comarques gironines registren deu casos de malalties tropicals importades durant l'any passat, un 72% menys que al 2024
- Miquel Carceller, professor: “No és que els joves d’avui siguin pitjors; és que no se’ls ha exigit, no se’ls ha preparat”
- Montserrat Brugués, alcaldessa de Sant Llorenç de la Muga: “La gent que vol venir a viure aquí no troba habitatge per culpa de les segones residències”
- Bernat Marcè, la nova generació de Peralada Mas Marcè: “La nostra idea és fer tres productes amb en Jordi Roca”
- Jordi Roca i una granja de l'Empordà llancen un recuit inspirat en unes postres mítiques d'El Celler de Can Roca
- Tot el que has de saber sobre la Cavalcada de Reis 2026 a Figueres: novetats, recorregut i horaris
- MAPA | Aquests són els comerços centenaris de l'Alt Empordà
- Confirmen la identitat i la causa de la mort de l'home trobat al riu Llobregat d'Empordà
La neu ja irromp en diversos punts de l’interior i prelitoral català i presagia unes cavalcades de Reis gèlides
La comunitat veneçolana de Figueres celebra la detenció de Maduro: “El dictador ha caigut, el poble ha vençut”
Moeve Fútbol Zone analitza la jornada de lliga i afronta l’equador de la temporada
Contingut patrocinat