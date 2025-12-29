NOVA CAUSA JUDICIAL
Laporta, imputat un altre cop
El president del FC Barcelona compareixerà al jutjat com a investigat el 16 de gener per una presumpta estafa de 100.000 euros a una inversora en dues societats. Juntament amb ell també han sigut cridats a declarar Xavier Sala i Martín, Rafael Yuste i Joan Oliver.
J. G. Albalat
El Jutjat d’Instrucció número 22 de Barcelona ha citat a declarar com a imputats el 16 de gener el president del FC Barcelona, Joan Laporta, el vicepresident Rafael Yuste, l’economista i exdirectiu Xavier Sala i Martín i l’exdirector de TV3 i expropietari del CF Reus Deportiu Joan Oliver per una presumpta estafa agreujada d’uns 100.000 euros en dues societats vinculades als acusats a canvi d’una rendibilitat del 6%, segons la interlocutòria que ha pogut consultar EL PERIÓDICO, del mateix grup editorial d'EMPORDÀ. L’Audiència de Barcelona va ordenar al novembre a la magistrada que admetés la querella presentada per l’afectada, que va recuperar només 12.500 euros, perquè s’investigués el presumpte frau.
És la tercera causa oberta en què s’investiga Laporta per presumpta estafa per la vinculació amb la societat Core Store, situada a Barcelona, i CSSB Limited, establerta a Hong Kong, i que va tenir com a representant legal Joan Oliver, exdirector general del Barça en el primer mandat del president blaugrana. En concret, diversos inversors van lliurar diners a les empreses a canvi d’una rendibilitat anual alta i, al final, no van percebre el promès ni van recuperar els fons donats.
Rendiment important
El nou procediment judicial obert a Laporta és fruit de la querella presentada per la perjudicada després de visionar el documental Laportagate-El caso del Reus 2, del periodista Andreu Rauet, en què dues germanes en edat de jubilació rememoren la manera com els van proposar recuperar una inversió fallida, que elles en realitat afirmen que va ser una estafa, en el desaparegut Reus Deportiu. "A mi m’ha passat el mateix", va exclamar la querellant, que va contactar amb l’advocat Pepe Oriola, que representa més afectats, per emprendre accions legals.
La interlocutòria de la jutge resumeix els fets exposats en la querella i, segons precisa, en cas de "ser certs", podrien ser constitutius d’un delicte d’estafa. Relata la querella que a mitjan 2016 la dona afectada, a través d’una agent de banca, "va tenir esment de dues oportunitats d’inversió, vinculades entre si i que presentaven condicions atractives".
Una era per executar un pla estratègic amb l’objectiu de promoure l’ascens del Reus de Segona B a l’A per mitjà de la societat Core Store, amb una "rendibilitat elevada (un 6% anual), permetent la recuperació íntegra del capital invertit i, fins i tot, preveient la possibilitat de rescat anticipat en un termini breu".
El projecte tenia "com a principals persones involucrades figures àmpliament reconegudes i prestigioses en l’àmbit esportiu i empresarial", Laporta, en aquell moment expresident del Barça, Yuste, Sala i Martín i Oliver. Laporta figurava a finals de 2016, juntament amb Oliver, com a administradors solidaris de Core Store, segons la documentació de dipòsit de comptes entregada al Registre Mercantil. En la memòria dels comptes anuals de l’exercici del 2013 d’aquesta empresa hi figuren tots els imputats.
Projecte a la Xina
La segona "oportunitat" d’inversió s’articulava a través de la societat CSSB Limited, amb seu a Hong Kong i que estava representada per Joan Oliver com a conseller delegat. Aquesta iniciativa consistia en la creació a la Xina d’una acadèmia de formació futbolística inspirada en el model de la Masia del FC Barcelona, com a plataforma per a l’intercanvi de futbolistes entre el CF Reus i el club de futbol xinès Beijing Institute of Technology (BIT FC).
La querella assenyala que "l’atractiu de la inversió consistia precisament en la reputació pública i professional d’aquests intervinents, que apareixien com a impulsors i garants dels projectes, fet que reforçava la confiança" de la perjudicada en la veracitat i viabilitat de la inversió proposada, així com de la possibilitat de rescatar en qualsevol moment la inversió i recuperar els diners amb una gran rendibilitat.
Per això l’afectada "va acceptar participar en les inversions ofertes per Core Store, SL i CSSB Limited, i va ser clau per a la seva decisió la presentació directa dels noms i càrrecs de les persones esmentades involucrades com a responsables últims dels projectes". La dona va lliurar 50.000 euros a Core Store, en un contracte en què Joan Oliver va actuar d’administrador, com a préstec a cinc anys amb interessos anuals del 6%. D’altra banda, va invertir 54.000 dòlars (42.420 euros) en la societat CSSB Limited l’agost del 2016 per a la segona inversió, també sota la supervisió d’Oliver i una firma il·legible.
Sobre aquest projecte, la querella assenyala que la dona "va requerir nombroses vegades informació actualitzada relativa a l’estat i evolució de la inversió feta. No obstant, les comunicacions remeses per la societat esmentada van consistir en respostes evasives". Aquesta situació la va deixar, segons el seu parer, "en una situació d’absoluta indefensió a l’efecte de valorar amb objectivitat la transparència i legitimitat de l’operació en què havia participat".
Reclamació "justificada"
Després de la reclamació de la perjudicada davant l’incompliment dels pagaments, el 5 d’agost de l’any 2024 va rebre únicament 12.500 euros "per tal d’aparentar voluntat de compliment", detalla la querella. La dona entén que els imputats "no van tenir mai intenció de complir les seves obligacions". El 3 d’abril un advocat d’Andorra va remetre a la perjudicada un últim correu electrònic en què admetia que la seva reclamació estava "justificada" i que abans de final d’any era "molt probable que es pugui abonar la meitat del deute pendent i poc després la resta". Fins ara la querellant no ha vist cap quantitat més.
La vinculació de Laporta també estaria acreditada pel correu que l’afectada va rebre de Manana Giorgadze, la secretària del president blaugrana. Al correu, amb el segell del despatx del dirigent, es reconeix una liquidació d’interessos de 216 euros per un contracte subscrit amb Core Store.
