TENNIS
Ferrero s’obre després de trencar amb Alcaraz: "Estic dolgut"
L’entrenador confessa que esperava continuar una temporada més amb el tennista murcià i que el divorci no va ser per raons econòmiques.
El Periódico
Juan Carlos Ferrero, que fins aquest mes de desembre ha sigut l’entrenador de Carlos Alcaraz, reconeix sentir-se "dolgut" per la ruptura, tot i que amb una "sensació de tranquil·litat i d’haver fet els deures", i revela que no tanca la porta a tornar a treballar en un futur amb el murcià, del qual diu que té "possibilitats de ser el millor tennista de la història".
Una setmana després d’anunciar-se la ruptura, l’entrenador valencià revela en una entrevista a Marca els seus sentiments i reconeix que pensava que tot "seguiria bé" una temporada més.
"Hi ha hagut certs temes en els quals no hem estat d’acord les dues parts. Potser s’haurien pogut salvar si ens haguéssim assegut a parlar, però al final no ho hem fet", assenyala.
Ferrero rebutja que la ruptura s’hagi produït per desacords econòmics. "S’ha parlat que demanava més i és cert que ells han tingut un detall sempre amb mi de tenir un percentatge molt alt per aquells primers anys que vaig estar tan a sobre d’ell. I els ho agraeixo. Al final el tema econòmic he intentat deixar clar que no fos un dels problemes".
Ferrero també rebat els comentaris sobre que volia que Alcaraz s’entrenés a l’Acadèmia de Villena i no a l’acadèmia que ha obert el tennista a Múrcia. "No accepto algunes de les coses que s’han dit. Durant els dos últims anys hem anat entenent que Carlos, amb l’exigència del circuit, volia passar més temps a casa. I els que havíem de moure’ns érem nosaltres", afegeix.
- Només vull ser tractat com una persona': dos anys sense llar i vuit mesos esperant l'empadronament social a Figueres
- “La mitologia catalana no té res a envejar a cap altra i sovint ho oblidem”
- Figueres perd l'empresari Fèlix Jaume, soci número 1 de la Unió i el Cercle Sport
- Figueres de nit: les vides invisibles que lluiten contra el fred i l’oblit
- Quant cobren els alcaldes i alcaldesses de l'Alt Empordà?
- Peix fresc i sostenible del Cap de Creus directament a casa: una aposta per la pesca local en temps de crisi
- La soledat no desitjada per Nadal: “M’agradaria celebrar-ho amb els meus fills, però sembla que no existeixo per a ningú”
- La mala maror del ple de Figueres dedicat a la crisi comercial ha «retardat» el monogràfic sobre habitatge