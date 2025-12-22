🔴 EN DIRECTE avui a les 20.00 hores
Moeve Fútbol Zone tanca l’any amb Javier Tebas com a protagonista
Moeve Fútbol Zone s’acomiada de 2025 aquest 22 de desembre amb un programa especial que posa el focus en el present i el futur del futbol espanyol. L’última entrega de l’any arriba amb una entrevista al president de LaLiga, Javier Tebas, com a gran eix d’un programa marcat per l’anàlisi, el balanç i la mirada llarga.
Christian Blasco tornarà a obrir el programa amb la seva editorial, un inici pensat per situar l’espectador en un moment clau de la temporada, quan la competició entra en el seu tram final abans de l’aturada i les conclusions comencen a ser inevitables. El repàs informatiu inicial anirà a càrrec de Xavi Espinosa, que analitzarà classificació, resultats i calendari tant a LaLiga EA Sports com a LaLiga Hypermotion, amb una fotografia precisa de com arriben els equips a aquest tancament d’any.
Moeve Fútbol Zone
El programa es pot veure a totes les capçaleres digitals de Prensa Ibérica i a les xarxes socials oficials de SPORT, on els aficionats podran participar mitjançant enquestes, comentaris i seccions interactives.
El bloc central estarà protagonitzat per la entrevista a Javier Tebas, en què el president de LaLiga abordarà l’actualitat del futbol espanyol, el desenvolupament de la temporada i els principals reptes a curt i mitjà termini. Després de la conversa, el debat continuarà amb Eloy Lecina i Maria Tikas, que analitzaran l’última jornada de LaLiga EA Sports i les claus competitives que deixa aquest final de 2025.
La Connexió Moeve viatjarà fins a Màlaga. Des d’allà, Manuel García, periodista de La Opinión de Málaga, analitzarà la situació esportiva del Màlaga CF i el context d’una LaLiga Hypermotion que continua marcada per la igualtat i els canvis constants.
La nit també tindrà espai per al balanç. Maria Tikas repassarà què ha donat de si la Liga F Moeve aquest 2025, en una anàlisi especial pel fet de tractar-se de l’últim programa de l’any, amb una mirada global a l’evolució de la competició i les seves protagonistes.
A Futbol per a tothom, Claudia Espinosa posarà el focus en el torneig FC Futures, que se celebrarà del 27 al 29 de desembre a Las Palmas de Gran Canaria. Un espai per descobrir les joves promeses que comencen a demanar pas i recordar que el futur del futbol ja està en marxa.
Abans del tancament, Dolça Pedret connectarà amb el carrer a la secció de Xarxes socials, amb un vídeo d’opinió i una selecció de les imatges més destacades que han circulat durant el cap de setmana.
