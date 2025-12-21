Tercera RFEF
L'Escala empata a zero amb el Vilanova i començarà l'any en el play-off
Els de David Gurillo tanquen el 2025 en la cinquena posició de Tercera
L'Escala va empatar a zero, dissabte, en la visita del Vilanova i la Geltrú al Nou Miramar. És el tercer partit consecutiu sense guanyar dels de David Gurillo. Es tracta, però, d'un punt valuós, ja que els visitants tenien un sol punt menys i, en cas de vèncer, haurien avançat l'Escala i l'haurien fet baixar fins a la sisena posició, fora de les places de promoció d'ascens.
Adri Expósito va tenir les ocasions més clares pels anxovers. A la primera meitat, un llançament amb rosca de l'ex del Lloret va llepar el travesser quan el porter ja estava completament vençut. A la segona, un altre xut llunyà més potent també va dirigir-se cap a l'escaire, però Albert Alfonso, porter vilanoví, va volar per fer una aturada de gran mèrit. A l'altra àrea, Jona Morilla també va estar encertat en diverses ocasions per aconseguir la primera porteria a zero dels últims quatre partits.
D'aquesta manera, l'Escala manté la cinquena posició amb un punt més que el Vilanova. El 4 de gener (12h) tornarà de l'aturada en el camp d'un Lleida Esportiu en trajectòria ascendent després d'un molt mal inici de temporada.
- L'home trobat mort al riu Llobregat d'Empordà duia els pantalons i els calçotets abaixats
- Alba Falgàs, la hortofructora ecològica de l'Empordà que triomfa a TV3: “Soc una dona pagesa compromesa i activa”
- La Penya Blaugrana de l'Alt Empordà anuncia un gran homenatge pòstum a Quim Torrent
- L’ocupació es cronifica a les cases inacabades de la Marca de l’Ham de Figueres
- Castelló avança en l'enlairament de ponts d'Empuriabrava per evitar els efectes del canvi climàtic
- Comprar cases i pisos ocupats a Cadaqués, Roses o Figueres: preus més baixos davant la crisi immobiliària i una tendència a l'alça
- Detingut per saltar-se un control d'alcoholèmia anant borratxo i fugir a 180 km/h a Figueres
- L'asfaltatge d'un tram de la pujada del Castell de Figueres provocarà afectacions aquest dilluns