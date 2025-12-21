Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Tercera RFEF

L'Escala empata a zero amb el Vilanova i començarà l'any en el play-off

Els de David Gurillo tanquen el 2025 en la cinquena posició de Tercera

Marc Gelmà, capità de l'Escala, amb una samarreta en suport al lesionat Josu.

Marc Gelmà, capità de l'Escala, amb una samarreta en suport al lesionat Josu. / FC L'ESCALA

Roger Illa

Roger Illa

L'Escala

L'Escala va empatar a zero, dissabte, en la visita del Vilanova i la Geltrú al Nou Miramar. És el tercer partit consecutiu sense guanyar dels de David Gurillo. Es tracta, però, d'un punt valuós, ja que els visitants tenien un sol punt menys i, en cas de vèncer, haurien avançat l'Escala i l'haurien fet baixar fins a la sisena posició, fora de les places de promoció d'ascens.

Adri Expósito va tenir les ocasions més clares pels anxovers. A la primera meitat, un llançament amb rosca de l'ex del Lloret va llepar el travesser quan el porter ja estava completament vençut. A la segona, un altre xut llunyà més potent també va dirigir-se cap a l'escaire, però Albert Alfonso, porter vilanoví, va volar per fer una aturada de gran mèrit. A l'altra àrea, Jona Morilla també va estar encertat en diverses ocasions per aconseguir la primera porteria a zero dels últims quatre partits.

D'aquesta manera, l'Escala manté la cinquena posició amb un punt més que el Vilanova. El 4 de gener (12h) tornarà de l'aturada en el camp d'un Lleida Esportiu en trajectòria ascendent després d'un molt mal inici de temporada.

L'Escala empata a zero amb el Vilanova i començarà l'any en el play-off

Raphinha, Lamine i Joan García tanquen l’any a tot gas i frustren el Vila-real

Alguns dels desallotjats del B9 passen la primera nit sota cobert: "Estava a punt de morir de fred, ja no aguantava més"

Tanca el restaurant de Manchestar de Pep Guardiola i del cuiner de l'Empordà Paco Pérez

La participació a les eleccions a Extremadura se situa en el 35,76% a les 14.00 h, gairebé sis punts menys que el 2023

Loteria de Nadal 2025: a quina hora és el sorteig, com es reparteixen els premis i quants n’hi ha

L'artista empordanès Joanjo Bosk guanya el concurs de cartells de la Processó de Verges

La pluja intensa obliga els Bombers a fer una vintena d’actuacions a les comarques gironines

