Tercera RFEF
El Peralada suma una victòria nadalenca per tornar a vorejar el play-off
Master Omar, amb un doblet i una assistència, impulsa els d'Àlex Marsal contra el Can Vidalet (1-3)
El Peralada venia de patir un daltabaix a Vic i de caure eliminat a la Copa Catalunya, però ha tancat l'any la bona notícia que suposa una victòria a domicili. Els d'Àlex Marsal han visitat el Can Vidalet i han venjat l'Escala, que va caure golejat fa una setmana pels espluguins, amb un partit rodó (1-3). Els tres punts acosten els xampanyers a només tres punts de la zona de play-off.
Master Omar Kanteh ha firmat el seu segon doblet de la temporada. El gambià ha obert la llauna aviat, de volea. Era tot just el minut 8 i el davanter ja havia avisat pocs segons abans. El gol ha donat ales a un Peralada que ha doblat la diferència poc després, en els voltants del quart d'hora de joc. El mateix Master Omar ha recollit la pilota, l'ha servit a Biel Carreras i l'ex del Figueres l'ha fet entrar per l'escaire. L'inici era immillorable, però ha perdut brillantor amb rapidesa, ja que un penal pel Can Vidalet transformat per Míchel Owono ha posat l'1 a 2 amb el qual s'ha arribat al descans.
En la sortida de vestidors el Peralada ha trobat ràpidament una gran notícia: Carlos ha vist la segona groga i el Can Vidalet ha quedat amb deu homes des d'abans del minut 50. Amb tots aquests minuts amb superioritat, als xampanyers només els ha fet falta anar picant pedra fins que, en el 68', Omar ha completat el seu gran partit tot empenyent una centrada lateral de Guillem Corominas.
El Peralada tanca el 2025 a prop d'on més temps va passar la temporada passada, el play-off. Té l'Escala -que ha empatat a casa- a tres punts, si bé el gol average juga a favor dels anxovers. Entremig dels dos altempordanesos hi ha el Vilanova i la Geltrú, amb dos punts més que el Peralada, i sota els blanc-i-verds es troba la Grama, que amb un partit per jugar, però quatre punts menys, no podrà atrapar, almenys aquesta setmana, els d'Àlex Marsal. L'equip reprendrà la competició a casa, diumenge 4 de gener a dos quarts de cinc, contra el Cerdanyola.
