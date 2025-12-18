Nadal 2025
CAT, Fermín i Hansi Flick, novetats blaugranes dels Caganers per aquest Nadal
L’entrenador alemany del FC Barcelona i el jugador del primer equip blaugrana són dues de les creacions més recents de l’empresa empordanesa
El jugador del primer equip del FC Barcelona, Fermín López; l’entrenador del conjunt blaugrana, l’alemany Hansi Flick, i el nou alcalde de Nova York, Zohran Mamdani, són les creacions més recents de Caganer.com. Les tres figures s’afegeixen a la quarantena de novetats que el passat mes de novembre va posar al mercat l’empresa empordanesa, que compta amb una trajectòria de més de tres dècades representant personalitats reconegudes de diversos àmbits com ara la comunicació, els esports, la política i la cultura, entre d’altres. Els caganers de Fermín, Flick i Mamdani estan disponibles als 8 establiments de Barcelona i als punts de venda de Girona, Torroella de Montgrí, Bilbao i Madrid, així com també a la pàgina web www.caganer.com.
S’afegeixen al catàleg de la companyia, que compta amb 750 referències, el que significa un rècord històric. D’entre totes les figures, la més venuda fins ara durant aquesta campanya de Nadal és el caganer que representa la mascota del Barça, CAT. El futbolista Lamine Yamal, l’actual president dels Estats Units Donald Trump, el Grinch i la representació del tió, són d’altres figures que aquestes últimes setmanes estan tenint més èxit entre el públic. Se’ls sumen novetats d’aquesta temporada com l’alcaldessa de Ripoll, Sílvia Orriols; els cantants Aitana i Joan Dausà, i el també jugador del Barça Raphinha, així com personatges del cinema, el còmic i la televisió com el Labubu, Mortadelo i el xenomorf de la pel·lícula Alien.
Fermín López està representat amb l’equipament de joc habitual del FC Barcelona i llueix el nom i el dorsal número 16 a l’esquena. Hansi Flick, que compleix la segona temporada al capdavant del conjunt blaugrana, vesteix com ho fa habitualment els dies de partit, amb roba fosca i una jaqueta. Porta americana i corbata el caganer del demòcrata Zohran Mamdani, que el passat mes de novembre va guanyar les eleccions a l’alcaldia de Nova York.
CAT, la figura més venuda aquesta temporada
El caganer de la mascota del FC Barcelona, CAT, és la figura més venuda per Caganer.com durant el que portem de temporada, que es va iniciar a principis de novembre. El segueixen el futbolista Lamine Yamal, l’actual president dels Estats Units, Donald Trump; el Grinch i la representació d’un tió, d’altres figures que han estat molt demandades aquestes últimes setmanes. Pel que fa a les novetats d’aquest any, les més venudes han estat l’alcaldessa de Ripoll, Sílvia Orriols; el jugador del primer equip del Barça, Raphinha, i els cantants Aitana i Joan Dausà. Personatges de ficció com el Labubu, Mortadelo i el xenomorf de la pel·lícula Alien, tots tres al mercat des d’aquesta tardor, també han tingut molt de reclam entre el públic.
Marc Alós admet que “amb en CAT estem força sorpresos, perquè és una figura que vam crear quan la passada temporada ja estava en dansa i aleshores no va generar tant de rebombori com ho ha fet ara. Mica en mica, la gent ens l’ha estat demanant més fins que s’ha convertit en la peça més venuda en el que portem de campanya de Nadal”. Assegura també que “quan vam fer el caganer d’en Lamine Yamal va ser un autèntic "boom". És evident que el reclam ha baixat, però continua amb una molt bona línia de vendes. Ja sol passar amb les novetats, que tenen un plus. És el cas de figures com les de Sílvia Orriols, Aitana, Mortadelo o Joan Dausà. I casos com els del Grinch i el tió són evidents perquè es tracta de personatges molt vinculats al Nadal i que agraden a tots els públics”.
Amb totes les creacions d’aquesta temporada, les tres més recents i les novetats del novembre, el catàleg de Caganer.com s’eleva fins a les 750 referències, que significa un rècord per a la companyia. Sense comptar el clàssic caganer pagès amb barretina, d’entre totes les peces la més venuda de la història és la de Donald Trump, seguida per la versió de Leo Messi amb la Pilota d’Or.
Més esportistes, cantants d’èxit i Pau Cubarsí rep el seu caganer
El mes passat, Caganer.com va posar al mercat una quarantena de noves creacions per a la temporada 2025-2026 a la nova botiga de Girona, establiment inaugurat a finals d’octubre. Un any més, es va fer créixer la secció d’esports amb jugadors de la primera plantilla del FC Barcelona. És el cas de l’atacant brasiler Raphinha, el migcampista canari Pedri i el defensa català Pau Cubarsí. Aquest últim, titular habitual amb el conjunt blaugrana, ja ha rebut la seva pròpia figura. En aquest àmbit, d’altres creacions de la companyia van ser LeBron James, jugador de bàsquet de Los Ángeles Lakers i un dels esportistes més famosos del món; el motorista català Àlex Márquez i el tenista Jannik Sinner.
El ventall de personatges relacionats amb el món del còmic i els dibuixos animats, la segona família de caganers més venuda històricament per l’empresa, és la que més es va ampliar amb aquesta nova fornada. Es van crear parelles clàssiques com Mortadelo i Filemón, Zipi i Zape i Mickey i Minnie Mouse, mentre que més actuals eren les peces que representen a Rick i Morty, així com a Calamardo i Patricio, de la sèrie Bon Esponja. Se’ls sumava el Labubu, un personatge de joguina col·leccionable que s’ha convertit en un fenomen mundial. En l’àmbit del cinema, les sèries televisives i la ficció, d’altres personatges escollits per ser representats van ser el boxejador Rocky Balboa (Rocky), Vito Corleone (El Padrí), un xenomorf de la pel·lícula Alien i Dimecres Addams. També va créixer l’apartat musical, incorporant la cantant, compositora i actriu Aitana Ocaña, així com català Joan Dausà i Miku Hatsune, creada el 2007 al Japó i reconeguda com la primera cantant virtual de la història. Amb menys novetats que en d’altres temporades, la política va afegir la figura de Sílvia Orriols, alcaldessa de Ripoll i líder del partit Aliança Catalana. El Papa Lleó XIV, el dissenyador de moda Karl Lagerfeld i la figura de la deessa Temis es van sumar a les representacions d’un gat i d’un gos caganers. Ash, acompanyat del seu Pikachu (protagonistes de Pokémon) va ser una altra de les peces que es van afegir a la llista, a part dels caganers tradicionals (masculí i també femení) disponibles en nombroses mides.
Més de tres dècades creant figures
L’empresa Caganer.com elabora caganers populars des de 1992. Els germans Sergi i Marc Alós encapçalen la segona generació de l’empresa familiar que va iniciar la seva mare, Anna Maria Pla. Durant més de tres dècades, cada temporada ha creat noves figures que homenatgen personatges famosos, reals i de ficció. Les seves representacions de fang no pretenen ser una burla, sinó un tribut. Ja des dels inicis Caganer.com va fixar-se l’objectiu de donar a conèixer la cultura catalana arreu del món i ho aconsegueix any rere any a través de la creació de figures de personatges coneguts a diferents països.
Amb l’objectiu de desestacionalitzar la figura del Nadal, va inaugurar la seva primera botiga física fa quatre anys. Actualment, disposa d’establiments a Barcelona, Madrid, Bilbao, Girona i Torroella de Montgrí.La companyia experimenta una creixent internacionalització i des del seu web (www.caganer.com) distribueix caganers a tot el món. L’any 2000 va ser de les primeres empreses catalanes a crear una botiga online. Totes les peces del catàleg són elaborades amb fang de manera artesanal, a mà i una a una.
