Andorra "persegueix" l'empordanès Maverick Viñales i Joan Laporta

Els han de comunicar notificacions en matèria d'informació fiscal

Maverick, aquesta temporada.

Maverick, aquesta temporada. / MOTOGP

Redacció

Redacció

Andorra la Vella

El ministeri de Finances d'Andorra ha iniciat un procés de recerca del pilot de motos rosinc Maverick Viñales i del president del Barça Joan Laporta. Tal com apunta el mitjà andorrà Altaveu, la secretaria d’Estat d’Afers Financers Internacionals pretén comunicar-los diverses notificacions en matèria d’intercanvi d’informació fiscal. Joan Laporta espera una sola notificació, mentre que Viñales n'ha de rebre quatre. Aquest procediment és l’habitual en casos en els quals no s’han localitzat els interessats en territori andorrà. 

Laporta i Viñales, apunta l'edicte, tenen un termini de deu dies (començat aquest dimecres passat) per posar-se en contacte personalment amb la secretaria d'Estat andorrana i iniciar les actuacions pertinents. En cas que no ho fessin, l'organisme podria engegar mesures legals. Tots dos també tenen l'opció de formular un recurs d'oposició i entregar-lo per escrit a la secretaria d'Estat.

