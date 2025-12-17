Copa Catalunya
El Peralada dona la cara, però s'acomiada de la Copa Catalunya contra l'Europa
Els barcelonins guanyen 0 a 2 en un partit molt disputat
El Peralada va caure eliminat, dimarts al vespre, en els vuitens de final de la Copa Catalunya. L'Europa es va imposar per 0 a 2 en el Municipal amb un gol a cada part. El Peralada va rotar diversos dels seus jugadors més habituals i va introduir una bona colla de futbolistes del filial i del juvenil i, tot i acabar caient, fa mostrar una versió molt competitiva.
Àlex Marsal va apostar per una línia defensiva joveníssima amb Josep Roma i Raúl Gómez com a centrals i Arnau Oller i Àlex Macarro als laterals. D'entre els futbolistes amb més minuts van començar com a titulars Jordi Manzano i Guillem Corominas, al mig del camp, i Master Omar Kanteh en punta. L'Europa, per la seva banda, també va donar entrada a un bon nombre de futbolistes del filial -rival, a Tercera, del Peralada. A la davantera va jugar els primers quaranta-cinc minuts el figuerenc Khalid Noureddine, que va tenir l'oportunitat de fer el "gol de l'ex" en un penal, però va xutar fora.
Abans de l'errada des dels onze metres ja s'havia avançat l'Europa amb un bon xut des de fora de l'àrea d'Àlex Pla (27'). L'equip barceloní havia tingut el control des del principi, encara que quasi no havia fet suar Lluc Ferrer, porter del Peralada a la Copa. L'elenc de joves i poc habituals dels xampanyers va fer un bon esforç durant tot el partit, que va veure's materialitzat en les dificultats dels de Barcelona per generar oportunitats clares.
A la segona part el Peralada va tenir més la pilota que en el primer temps. El juvenil Wael Chriaa va substituir Master Omar a la davantera, però va tenir poca participació i, seguint la tònica habitual en els primers mesos de la temporada 25/26, els blanc-i-verds van estar poc incisius en atac. L'Europa, tot i sentir-se molt menys còmode amb pilota, no va rebre ocasions clares de gol i va sentenciar en els minuts finals. George Andrews (88') va aprofitar un dels únics errors defensius del Peralada en tot el matx per fer el 0-2 definitiu.
Ja fora de la Copa Catalunya, el Peralada se centra ara en l'últim partit de lliga del 2025. El jugarà aquest dissabte a les quatre, al camp d'un Can Vidalet que arriba encoratjat per la golejada a l'Escala i que només té quatre punts menys a la taula. Els d'Àlex Marsal tindran diverses baixes significatives com la de Gerard Caixàs, expulsat a Vic, o les dels lesionats Alan Baró i Carles Gallardo, absents almenys fins a gener, i Aleja, pendent d'ecografia després de fer-se mal el cap de setmana passat. Llorenç Busquets, al seu torn, podria tornar a la convocatòria després d'unes setmanes d'absència.
